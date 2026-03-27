Маттиа Бинотто: «Ауди не ищет нового руководителя команды»

В «Ауди» не будут искать замену Уитли.

Руководитель проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто рассказал, что команда не будет искать прямую замену для Джонатана Уитли.

Уитли, занимавший должность руководителя гоночной команды, покинул коллектив, решив принять предложение «Астон Мартин».

По словам Бинотто, в структуре управления командой произойдут некоторые изменения, но в «Ауди» не планируют приглашать нового специалиста со стороны на место Уитли.

«Нет, мы не ищем нового руководителя команды. Тем не менее, нам предстоит провести реструктуризацию работы команды – чтобы кто-то мог оказывать мне поддержку в работе по ходу гоночных уик-эндов. Потому что у нас есть много дел и при работе на базе, над техническим развитием болида и двигателя, и мне нужно уделять этому достаточно много времени.

Вот почему сейчас мы анализируем ситуацию и изучаем, как именно можем реорганизовать процесс. В апреле в чемпионате будет месячный перерыв – это отличная возможность реструктуризировать работу команды», – рассказал Бинотто.

У Уитли постоянно возникали разногласия с Бинотто (Bild)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: de.motorsport
Применять Уитли на интригана. Мощно
