Антонелли выступает с растяжением после аварии в Австралии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли по-прежнему испытывает дискомфорт после аварии на первом этапе сезона.

Перед Гран-при Японии итальянца спросили о фиксирующей повязке на левом запястье.

«Это с аварии в третьей практике в Австралии. Ничего серьезного, я могу пилотировать. Это главное. Меня проверили – ничего не сломано, просто растяжение связок.

Но мне нужно носить фиксатор, чтобы лучше зажило. Хотя за рулем я нормально чувствую себя без повязки – нет причин для беспокойства», – заявил гонщик.

Антонелли отреагировал на замечание о том, что он выиграл Гран-при Китая – первую гонку после травмы:

«Точно! Может, я оставлю повязку на весь год».

Путь Антонелли к победе в «Ф-1»: давление с детства, перелом ноги и чемпионская задача «Мерседеса»

«Золотой мальчик!» Италия рада за Антонелли: от Синнера до премьер-министра

Шарль Леклер: «Гоночный темп «Феррари» пока весьма неплохо, хотя имеется определенное отставание от лидеров»
2 минуты назад
Карлос Сайнс: «Темп «Уильямса» на длинных отрезках был ужасным»
5 минут назад
Лоран Мекьес: «Мы далеки от лидеров, «Ред Булл» не хватает скорости»
16 минут назад
Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
19 минут назад
Валттери Боттас: «Лучший день за все уик-энды. «Кадиллак» впереди «Астона» и недалеко от «Альпин», «Уильямса»
30 минут назад
Джордж Расселл: «Сегодня «Макларен» был очень быстр, это стало сюрпризом»
37 минут назад
Джон Элканн: «Результаты «Феррари» в «Ф-1» в сезоне-2025 не оправдали ожиданий»
46 минут назад
Льюис Хэмилтон: «На данный момент «Феррари» просто недостаточно быстра»
56 минут назад
Нико Хюлькенберг: «Ауди» определенно поборется за очки в Японии»
сегодня, 08:46
Макс Ферстаппен: «Не вполне понимаем причину такого отставания «Ред Булл» на первом секторе»
сегодня, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем