Антонелли выступает с растяжением после аварии в Австралии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли по-прежнему испытывает дискомфорт после аварии на первом этапе сезона.

Перед Гран-при Японии итальянца спросили о фиксирующей повязке на левом запястье.

«Это с аварии в третьей практике в Австралии . Ничего серьезного, я могу пилотировать. Это главное. Меня проверили – ничего не сломано, просто растяжение связок.

Но мне нужно носить фиксатор, чтобы лучше зажило. Хотя за рулем я нормально чувствую себя без повязки – нет причин для беспокойства», – заявил гонщик.

Антонелли отреагировал на замечание о том, что он выиграл Гран-при Китая – первую гонку после травмы:

«Точно! Может, я оставлю повязку на весь год».

