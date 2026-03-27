Антонелли выступает с растяжением после аварии в Австралии
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли по-прежнему испытывает дискомфорт после аварии на первом этапе сезона.
Перед Гран-при Японии итальянца спросили о фиксирующей повязке на левом запястье.
«Это с аварии в третьей практике в Австралии. Ничего серьезного, я могу пилотировать. Это главное. Меня проверили – ничего не сломано, просто растяжение связок.
Но мне нужно носить фиксатор, чтобы лучше зажило. Хотя за рулем я нормально чувствую себя без повязки – нет причин для беспокойства», – заявил гонщик.
Антонелли отреагировал на замечание о том, что он выиграл Гран-при Китая – первую гонку после травмы:
«Точно! Может, я оставлю повязку на весь год».
