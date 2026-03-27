  • Льюис Хэмилтон: «На «Сузуке» не самые зрелищные гонки. Надеюсь, новые правила это изменят»
Хэмилтон высказался о новых болидах «Ф-1» перед Гран-при Японии.

Пилот «Феррари» поделился мнением о новом регламенте «Ф-1», отметив его недостатки, и возможном влиянии новых правил на этап в Японии.

«Новые правила значительно отличаются [от предыдущих]. Думаю, многим пилотам они не нравятся, но я не знаю. Лично меня устраивает. Машина стала легче. Она немного маневреннее, необычнее, ею веселее управлять.

Нравится ли мне использование батареи? Точно нет. В действительности я очень разочарован. Нравится ли мне режим для прямых [который активируется при помощи активной аэродинамики]? Не особо. Но в общем и целом, думаю, для спорта это захватывающе.

Наличие на «Сузуке» всего двух зон для использования активной аэродинамики? Возможно, для нас это хорошо, поскольку каждый раз, когда «Мерседес» задействует режим для прямых, они отрываются. Возможно, здесь у них будет меньше шансов это сделать – возможно. Не знаю. Быть может, нам удастся держаться к ним ближе в скоростной секции.

Для пилотов эта трасса всегда была одной из любимых, но гонки здесь не самые зрелищные, поскольку есть трудности с обгонами. Надеюсь, новые правила это изменят и подчеркнут то, насколько классная эта трасса. И если в итоге получится интересная гонка, то эта трасса превратится в лучшую в мире», – сказал Хэмилтон.

Сколько и где проигрывают «Мерседесу» команды «Ф-1»?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
в какую сторону уточнять не надо😁
бабка сирануж любые свои файлы сейчас будет списывать на регламент, а если удачно то это он выкладывается, главное не будите 🤣
