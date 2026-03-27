Линдблад пропустил 2-ю практику перед Гран-при Японии из-за поломки болида
Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад не смог принять участие во второй практике перед Гран-при Японии.
Согласно сообщению команды, на болиде Линдблада возникла проблема с работой коробки передач. Отмечается, что устранить неполадки до окончания сессии команда в любом случае не успеет. В итоге Линдблад проехал один круг, после чего вообще не сумел выехать на трассу.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
