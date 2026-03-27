  • Андреа Стелла о проблемах с мотором: «Макларен» на 100 процентов уверен, что «Мерседес» принял меры»
Стелла выразил уверенность в двигателях «Мерседеса» после поломок в Китае.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о трудностях, которые возникли на Гран-при Китая из-за силовых установок «Мерседеса»: Ландо Норрис и Оскар Пиастри не смогли стартовать.

«Наша команда понимает причину проблемы. В обоих случаях это было связано с гибридной составляющей силовой установки. Случились две разные поломки батарей одновременно. Это исключительная ситуация. Вместе с моторным подразделением «Мерседеса» мы изучаем проблему. Считаю, сейчас понимание есть.

Проблемы разные. В случае Оскара мы могли использовать ту же батарею, поскольку ее можно было починить, а Ландо пришлось перейти на новую.

Мы на 100 процентов уверены, что «Мерседес» принял меры. Думаю, в этом плане наш коллектив в уязвимом положении – как и любой другой. Если возникает такая проблема с гибридной составляющей, от команды ничего не зависит.

У «Мерседеса» очень высокие стандарты, когда речь заходит об обработке информации после поломки. Безусловно, там извлекут все необходимые уроки и внесут изменения, чтобы такое не повторялось.

Так что здесь мы хотим провести нормальный уик-энд – это не получилось в Китае и в какой-то степени в Австралии, поскольку Оскара развернуло на установочном круге», – отметил босс.

Зак Браун: «У «Макларена» лучшие пилоты в мире, лучшая команда, лучшая культура. С нетерпением жду побед»

Оскар Пиастри: «В Японии постараюсь хотя бы увидеть стартовые огни»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
Мерс принял меры! Чтобы не конкурировать с Макларен
Льюис Хэмилтон: «На «Сузуке» не самые зрелищные гонки. Надеюсь, новые правила это изменят»
11 минут назад
Линдблад пропустил 2-ю практику перед Гран-при Японии из-за поломки болида
25 минут назад
Ландо Норрис: «Для начала «Макларену» нужно вернуться на подиум»
39 минут назад
Педро де ла Роса: «Уитли пока не переходит в «Астон Мартин», Ньюи останется руководителем»
сегодня, 05:58
Джордж Расселл: «Неправильно, что все пытаются замедлить «Мерседес»
сегодня, 05:34
Журналист Ричардс, которого Ферстаппен выгнал с пресс-конференции: «Все еще восхищаюсь Максом и надеюсь, что отношения улучшатся»
сегодня, 05:06
Албон и Перес столкнулись в практике перед Гран-при Японии
сегодня, 04:25Фото
Шарль Леклер: «Феррари» не так близка к «Мерседесу», как думают. Единственный шанс – действовать на нервы на первых кругах»
сегодня, 04:10
Гран-при Японии-2026. 1-я практика. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й
сегодня, 03:32
Какая команда «Формулы-1» подходит вам? Узнайте в тесте и выиграйте поездку в Баку
вчера, 20:00Тесты и игры
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
