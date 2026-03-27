Андреа Стелла о проблемах с мотором: «Макларен» на 100 процентов уверен, что «Мерседес» принял меры»

Стелла выразил уверенность в двигателях «Мерседеса» после поломок в Китае.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о трудностях, которые возникли на Гран-при Китая из-за силовых установок «Мерседеса»: Ландо Норрис и Оскар Пиастри не смогли стартовать.

«Наша команда понимает причину проблемы. В обоих случаях это было связано с гибридной составляющей силовой установки. Случились две разные поломки батарей одновременно. Это исключительная ситуация. Вместе с моторным подразделением «Мерседеса » мы изучаем проблему. Считаю, сейчас понимание есть.

Проблемы разные. В случае Оскара мы могли использовать ту же батарею, поскольку ее можно было починить, а Ландо пришлось перейти на новую.

Мы на 100 процентов уверены, что «Мерседес» принял меры. Думаю, в этом плане наш коллектив в уязвимом положении – как и любой другой. Если возникает такая проблема с гибридной составляющей, от команды ничего не зависит.

У «Мерседеса» очень высокие стандарты, когда речь заходит об обработке информации после поломки. Безусловно, там извлекут все необходимые уроки и внесут изменения, чтобы такое не повторялось.

Так что здесь мы хотим провести нормальный уик-энд – это не получилось в Китае и в какой-то степени в Австралии , поскольку Оскара развернуло на установочном круге», – отметил босс.

