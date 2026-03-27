Ландо Норрис: «Для начала «Макларену» нужно вернуться на подиум»

Норрис не придает значения отставанию «Макларена».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о том, что в команде не жалеют о том, что успехи последних двух лет могли сказаться на текущих перспективах конюшни.

По словам Норриса, в команде будут планомерно трудиться над тем, чтобы сократить отставание от конкурентов и со временем вернуться в борьбу за самые высокие места.

«У нашей машины большой потенциал. Да, сейчас команда явно выступает не так, как нам того хотелось бы. Тем не менее, если бы меня спросили, что бы я предпочел – выиграть титул в прошлом году, или же проиграть его, но сейчас располагать чуть более быстрой машиной, – я думаю, вы прекрасно понимаете, что бы я ответил.

Да, сейчас мы явно не там, где хотелось бы, но в команде мы хорошо понимаем, чего способны добиться. И сейчас самый подходящий момент, чтобы доказать это – в борьбе с «Феррари» и «Мерседесом», которые выступают очень хорошо.

Точно не помню, каким было отставание «Макларена» в 2024 году, когда мы уступали и «Мерседесу», и «Феррари», и «Ред Булл». Но, как мне кажется, в какой-то момент отставание составляло 150 очков. И, тем не менее, в итоге мы все равно смогли выиграть Кубок конструкторов.

Не знаю, на сколько точно очков мы отстаем сейчас, но мы пока в любом случае об этом не думаем. Мы думаем о том, чтобы для начала вернуться на подиум, а потом вернуться к победам в гонках. И тогда проблема с очками решится сама собой», – рассказал Норрис.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
Для начала Макларену нужно стартовать
