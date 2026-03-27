  Педро де ла Роса: «Уитли пока не переходит в «Астон Мартин», Ньюи останется руководителем»
Педро де ла Роса: «Уитли пока не переходит в «Астон Мартин», Ньюи останется руководителем»

В «Астон Мартин» отрицают переход Уитли в ближайшее время.

Амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса ответил на вопрос о предполагаемом переходе в команду экс-руководителя «Ауди» Джонатана Уитли.

«Что ж, в данный момент мы остаемся… Наша структура… Мы довольны тем, что есть сейчас, понимаете? Тем, как организована команда. И Эдриан [Ньюи] является руководителем команды, но его роль больше – он управляющий технический партнер. В этом смысле все останется так же.

Джонатан ушел [из «Ауди»]. Наша команда не может комментировать это. Мы не знаем, почему он ушел, не знаем ситуацию. Единственное, что мы знаем – у нас есть руководитель команды, Эдриан Ньюи. И это останется неизменным. Мы должны верить в структуру руководства и не менять ее снова.

Переходит ли Уитли в «Астон Мартин»? Ну, пока нет. Мы не будем комментировать слухи и спекуляции. Надо также уважать и позицию самого Джонатана относительно своего будущего», – подчеркнул де ла Роса перед Гран-при Японии.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
