Джордж Расселл: «Неправильно, что все пытаются замедлить «Мерседес»

Расселл назвал неправильными попытки соперников помешать «Мерседесу».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл пожаловался на то, что конкуренты стремятся снизить преимущество немецкой команды.

«Честно говоря, так устроена «Ф-1», так было всегда. Наша команда усердно трудилась, чтобы оказаться в таком положении, и лучший коллектив должен быть на вершине.

Мы пережили четыре тяжелых года. За эти четыре года две другие команды доминировали и побеждали, и неправильно, что какие-то или даже все соперники пытаются нас замедлить только из-за того, что мы вернулись на вершину. Тем более после всего лишь двух гонок длинного сезона», – заявил британец перед Гран-при Японии.

Расселл также высказался о скором прогрессе других участников чемпионата:

«Мы уже видели, что у «Ред Булл» перевес – из сообщений в прессе на прошлой неделе. «Макларен» пока не обновлялся и по-прежнему использует ту же машину, что и в Бахрейне. Об этом нельзя забывать.

Прямо сейчас у нашей команды преимущество. Мы просто очень хорошо стартовали, здорово себя проявили. Мы надеемся, что все продолжится в том же духе, но гарантий нет».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1i.com
Вас хотят замедлить, потому что вы чертовы читеры. РедБулл в прошлом регламенте был лучший, но лучший в аэродинамике, к которой ни у кого вопросов не было. Если бы ваш двигатель был легален - вопросов нет. А так как обычно, в ФИА занесли, чит-мотор сделали и сидят петушатся, что их бедных все хейтят и замедлить пытаются. Благо два этапа отменили, надеюсь именно их вам не хватит чтобы титул выиграть.
Они действительно хорошо проделали свою работу. Как фанат МакЛарена. Моя команда с таким же двигателем в другой лиге.
Это вы так думаете, что у вас такой же двигатель :)
"... Зато Мерседес прав, что замедляет других благодаря лобби в ФИА" - заключил Жорж
