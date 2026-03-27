Джордж Расселл: «Неправильно, что все пытаются замедлить «Мерседес»

Расселл назвал неправильными попытки соперников помешать «Мерседесу».

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл пожаловался на то, что конкуренты стремятся снизить преимущество немецкой команды.

«Честно говоря, так устроена «Ф-1», так было всегда. Наша команда усердно трудилась, чтобы оказаться в таком положении, и лучший коллектив должен быть на вершине.

Мы пережили четыре тяжелых года. За эти четыре года две другие команды доминировали и побеждали, и неправильно, что какие-то или даже все соперники пытаются нас замедлить только из-за того, что мы вернулись на вершину. Тем более после всего лишь двух гонок длинного сезона», – заявил британец перед Гран-при Японии .

Расселл также высказался о скором прогрессе других участников чемпионата:

«Мы уже видели, что у «Ред Булл » перевес – из сообщений в прессе на прошлой неделе. «Макларен » пока не обновлялся и по-прежнему использует ту же машину, что и в Бахрейне. Об этом нельзя забывать.

Прямо сейчас у нашей команды преимущество. Мы просто очень хорошо стартовали, здорово себя проявили. Мы надеемся, что все продолжится в том же духе, но гарантий нет».

