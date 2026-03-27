Журналист Ричардс, которого Ферстаппен выгнал с пресс-конференции: «Все еще восхищаюсь Максом и надеюсь, что отношения улучшатся»

Ричардс прокомментировал конфликт с Ферстаппеном, который приказал ему убраться.

Журналист The Guardian Джайлс Ричардс высказался о поведении Макса Ферстаппена на пресс-конференции – пилот «Ред Булл » велел репортеру «убраться» из-за вопроса о Гран-при Испании -2025, заданного в конце прошлого года.

«Меня никогда не выпроваживали с пресс-конференции. Это крайне редкий случай для журналиста в «Ф-1», и практически никто не может вспомнить больше, чем один или два таких примера.

За более чем десятилетнюю работу в «Ф-1» я брал интервью у Ферстаппена, пожалуй, дюжину раз, и все они проходили в дружеской атмосфере, с юмором. Его выдающийся талант снискал похвалу и восхищение в этих статьях, в то время как критика была минимальной и лишь в тех случаях, когда она была необходимой. Но один инцидент в прошлом году, похоже, задел его за живое.

Не уверен, что у меня была глупая ухмылка [на пресс-конференции после Гран-при Абу -Даби-2025]. Безусловно, я был поражен резкостью его ответа, и это могло вызвать нервную улыбку. Но я не считал, что это было весело, и не потешался над ним.

[В Японии] Ферстаппен улыбался на протяжении всего обмена репликами. Наверное, он наслаждался властью? День продолжился; в мире есть куда более серьезные проблемы, чем то, что пилот «Ф-1» на тебя злится.

Через два часа кто-то разыскал мой адрес электронной почты. «Ты проблема. Ты токсичный кретин, который виноват во всей британской предвзятости в «Ф-1». Ты отстой», – гласило сообщение. По крайней мере апострофы были поставлены в нужных местах, и письмо не было написано зеленым карандашом. Я не проверял соцсеть X и не планирую.

Коллеги в журналистском пуле были шокированы и беспокоились за мое состояние. «Невоспитанно», – ехидно отметил один из них о поведении Ферстаппена. Я в нормальном состоянии. Скорее мне некомфортно писать о себе в первом лице. Журналист никогда не стремится сам становиться героем истории, даже если сейчас это кажется неизбежным.

Но жаль, что случился этот инцидент и его последствия. И не в последнюю очередь – обвинения в предвзятости. За эти годы меня обвиняли, что я настроен против Льюиса Хэмилтона , против Себастьяна Феттеля, да против кого только не обвиняли.

Я все еще восхищаюсь Ферстаппеном и надеюсь, что наши отношения в будущем улучшатся. Иногда сложные и неудобные вопросы необходимо задавать. Это часть привилегированной работы», – написал Ричардс.

«Убирайтесь!» Ферстаппен выгнал журналиста с пресс-конференции за вопрос в прошлом году