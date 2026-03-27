Журналист Ричардс, которого Ферстаппен выгнал с пресс-конференции: «Все еще восхищаюсь Максом и надеюсь, что отношения улучшатся»

Ричардс прокомментировал конфликт с Ферстаппеном, который приказал ему убраться.

Журналист The Guardian Джайлс Ричардс высказался о поведении Макса Ферстаппена на пресс-конференции – пилот «Ред Булл» велел репортеру «убраться» из-за вопроса о Гран-при Испании-2025, заданного в конце прошлого года.

«Меня никогда не выпроваживали с пресс-конференции. Это крайне редкий случай для журналиста в «Ф-1», и практически никто не может вспомнить больше, чем один или два таких примера.

За более чем десятилетнюю работу в «Ф-1» я брал интервью у Ферстаппена, пожалуй, дюжину раз, и все они проходили в дружеской атмосфере, с юмором. Его выдающийся талант снискал похвалу и восхищение в этих статьях, в то время как критика была минимальной и лишь в тех случаях, когда она была необходимой. Но один инцидент в прошлом году, похоже, задел его за живое.

Не уверен, что у меня была глупая ухмылка [на пресс-конференции после Гран-при Абу-Даби-2025]. Безусловно, я был поражен резкостью его ответа, и это могло вызвать нервную улыбку. Но я не считал, что это было весело, и не потешался над ним.

[В Японии] Ферстаппен улыбался на протяжении всего обмена репликами. Наверное, он наслаждался властью? День продолжился; в мире есть куда более серьезные проблемы, чем то, что пилот «Ф-1» на тебя злится.

Через два часа кто-то разыскал мой адрес электронной почты. «Ты проблема. Ты токсичный кретин, который виноват во всей британской предвзятости в «Ф-1». Ты отстой», – гласило сообщение. По крайней мере апострофы были поставлены в нужных местах, и письмо не было написано зеленым карандашом. Я не проверял соцсеть X и не планирую.

Коллеги в журналистском пуле были шокированы и беспокоились за мое состояние. «Невоспитанно», – ехидно отметил один из них о поведении Ферстаппена. Я в нормальном состоянии. Скорее мне некомфортно писать о себе в первом лице. Журналист никогда не стремится сам становиться героем истории, даже если сейчас это кажется неизбежным.

Но жаль, что случился этот инцидент и его последствия. И не в последнюю очередь – обвинения в предвзятости. За эти годы меня обвиняли, что я настроен против Льюиса Хэмилтона, против Себастьяна Феттеля, да против кого только не обвиняли.

Я все еще восхищаюсь Ферстаппеном и надеюсь, что наши отношения в будущем улучшатся. Иногда сложные и неудобные вопросы необходимо задавать. Это часть привилегированной работы», – написал Ричардс.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Guardian
Вот из-за таких прогибов, Ферстаппен и ведет себя вседозволенно. Хоть какое-то самоуважение есть?
Ответ -=Flash=-
Вот из-за таких прогибов, Ферстаппен и ведет себя вседозволенно. Хоть какое-то самоуважение есть?
Это не прогиб, это профессиональное поведение, недвусмысленно намекающее на непрофессиональное поведение тапка. Есть хорошая аналогия: если вонючий бомж, лежа в луже мочи кроет тебя матом, это не повод ложиться рядом и отвечать тем же.)
Ну, Макса легко вывести из себя)
Теперь этот журналист, будет несколько недель в зените славы)
Я вот только не понял, что в свободной стране не было опции "остаться и не уходить"? Ведь он же как-то легально туда попал?
А если в следующий раз Макс скажет, что не продолжит, пока кого-то не побьют?
Ландо Норрис: «Для начала «Макларену» нужно вернуться на подиум»
46 секунд назад
Педро де ла Роса: «Уитли пока не переходит в «Астон Мартин», Ньюи останется руководителем»
25 минут назад
Джордж Расселл: «Неправильно, что все пытаются замедлить «Мерседес»
49 минут назад
Албон и Перес столкнулись в практике перед Гран-при Японии
сегодня, 04:25Фото
Шарль Леклер: «Феррари» не так близка к «Мерседесу», как думают. Единственный шанс – действовать на нервы на первых кругах»
сегодня, 04:10
Гран-при Японии-2026. 1-я практика. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й
сегодня, 03:32
вчера, 20:00Тесты и игры
Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
вчера, 19:00
Ланс Стролл: «Астон Мартин» может проехать полгонки, а затем снова возникнут проблемы с надежностью»
вчера, 16:59
Валттери Боттас представил специальный шлем для Гран-при Японии
вчера, 16:45Фото
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
