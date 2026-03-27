Албон и Перес столкнулись в практике перед Гран-при Японии
Пилот «Уильямса» Алекс Албон и соперник из «Кадиллака» Серхио Перес дошли до контакта на последних минутах первой тренировки перед Гран-при Японии.
Инцидент произошел в шикане, когда Албон пытался опередить коллегу. Перес сообщил по радио, что не видел Алекса.
«Уильямс» развернуло, болид получил незначительные повреждения.
Гран-при Японии-2026. 1-я практика. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
