Албон и Перес столкнулись в практике перед Гран-при Японии

Пилот «Уильямса » Алекс Албон и соперник из «Кадиллака » Серхио Перес дошли до контакта на последних минутах первой тренировки перед Гран-при Японии.

Инцидент произошел в шикане, когда Албон пытался опередить коллегу. Перес сообщил по радио, что не видел Алекса.

«Уильямс» развернуло, болид получил незначительные повреждения.

Гран-при Японии-2026. 1-я практика. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й