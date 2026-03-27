Шарль Леклер: «Феррари» не так близка к «Мерседесу», как думают. Единственный шанс – действовать на нервы на первых кругах»

Леклер сообщил, что «Феррари» отстает от «Мерседеса» сильнее, чем считается.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер высказался о борьбе с «Мерседесом » перед Гран-при Японии .

«Не считаю, что наша команда так близка, как думают. Да, в первых гонках было много борьбы, и это приятно, но как только что-то идет не так с этими машинами, ты теряешь много времени.

Так что единственный шанс держаться [с «Мерседесом»] – действовать на нервы на первых кругах. Но как только соперники оказались в чистом воздухе в последней гонке, они продемонстрировали свой истинный темп. Думаю, все равно есть разница в четыре или пять десятых – это было видно на этих двух этапах. Это серьезное отставание, но оно меня не обескураживает.

Главное в этом чемпионате – развитие и обновления, и об этом говорят все. Пока что у нас все более-менее нормально, но, конечно, мы здесь не ради того, чтобы сражаться только за подиумы.

Мы хотим побеждать в гонках, а в данный момент это очень тяжело, поскольку «Мерседес» на очень высоком уровне. Однако мы очень упорно трудимся, особенно специалисты на базе, чтобы как можно быстрее подготовить обновления.

Скоро появятся новинки, но не знаю, станут ли они серьезным фактором. Вполне уверен, что остальные команды тоже не собираются отдыхать – предстоит серьезная борьба.

Наша команда должна сосредоточиться на себе и постараться не перегнуть палку, потому что это только навредит. И посмотрим, что будет дальше», – отметил монегаск.

