Ланс Стролл: «Астон Мартин» может проехать полгонки, а затем снова возникнут проблемы с надежностью»

Стролл высказался о проблемах «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин » прокомментировал трудности, с которыми сталкивается за рулем болида.

«Думаю, мы можем проехать полгонки, но затем у нас снова возникнут проблемы с надежностью. Это очень неприятно.

В конце концов мы просто хотим быть более конкурентоспособной командой. И это самое обидное для всех. Мы очень сильно стараемся, чтобы добиться лучшего темпа и вернуться в борьбу за желаемые позиции – то есть за высшие позиции.

Именно на этом сосредоточена вся команда. Вопрос в том, насколько быстро нам удастся с этим справиться», – сказал Стролл .

