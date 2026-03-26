Ланс Стролл: «Астон Мартин» может проехать полгонки, а затем снова возникнут проблемы с надежностью»
«Думаю, мы можем проехать полгонки, но затем у нас снова возникнут проблемы с надежностью. Это очень неприятно.
В конце концов мы просто хотим быть более конкурентоспособной командой. И это самое обидное для всех. Мы очень сильно стараемся, чтобы добиться лучшего темпа и вернуться в борьбу за желаемые позиции – то есть за высшие позиции.
Именно на этом сосредоточена вся команда. Вопрос в том, насколько быстро нам удастся с этим справиться», – сказал Стролл.
«Хонда» снова опозорилась: худший мотор «Ф-1», как в 2015-м. Но почему теперь Алонсо молчит?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
