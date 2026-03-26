Эстебан Окон об угрозах от фанатов Колапинто: «Типичные клавиатурные воины»

Окон назвал недопустимой онлайн-травлю со стороны фанатов.

Пилот «Хааса » высказался об онлайн-травле и угрозах, с которыми столкнулся после контакта с Франко Колапинто на Гран-при Китая .

«Очевидно, многое происходило. Честно говоря, я не особо обращал на это внимание, но я видел, что происходило в сети. Мне было важно напрямую поговорить с Франко, сказать ему, что я думаю и что я сожалею о произошедшем инциденте, ведь он случился по моей вине.

И мы хорошо поговорили, у нас все хорошо. Я рад, что он провел хорошую гонку и смог финишировать в очках, что здорово.

Безусловно, любой вид онлайн-травли, который мы наблюдаем, недопустим – у этого должны быть серьезные последствия. Такого не должно быть в спорте или в нашем спорте в целом.

Это типичные клавиатурные воины, вот такие они. Думаю, в будущем это станет более распространенным явлением. Вероятно, таких людей будут ждать более серьезные последствия», – сказал Окон перед уик-эндом в Японии .

