  • Эстебан Окон об угрозах от фанатов Колапинто: «Типичные клавиатурные воины»
Эстебан Окон об угрозах от фанатов Колапинто: «Типичные клавиатурные воины»

Окон назвал недопустимой онлайн-травлю со стороны фанатов.

Пилот «Хааса» высказался об онлайн-травле и угрозах, с которыми столкнулся после контакта с Франко Колапинто на Гран-при Китая.

«Очевидно, многое происходило. Честно говоря, я не особо обращал на это внимание, но я видел, что происходило в сети. Мне было важно напрямую поговорить с Франко, сказать ему, что я думаю и что я сожалею о произошедшем инциденте, ведь он случился по моей вине.

И мы хорошо поговорили, у нас все хорошо. Я рад, что он провел хорошую гонку и смог финишировать в очках, что здорово.

Безусловно, любой вид онлайн-травли, который мы наблюдаем, недопустим – у этого должны быть серьезные последствия. Такого не должно быть в спорте или в нашем спорте в целом.

Это типичные клавиатурные воины, вот такие они. Думаю, в будущем это станет более распространенным явлением. Вероятно, таких людей будут ждать более серьезные последствия», – сказал Окон перед уик-эндом в Японии.

Ральф Шумахер об угрозах Окону от фанатов Колапинто: «Обратная сторона историй от Netflix»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
"Клавиатурные воины" тебе Ферстаппен в Бразилии 2018 все руки и ноги в паддоке сломал бы, если бы камеры не светили со всех сторон. Попробуй из Женевы без трех охранников выехать, перед тем как работягам про клавиатуру рассказывать
