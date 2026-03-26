Нико Хюлькенберг: «Узнал об уходе Уитли, когда мама прислала мне статью»

Хюлькенберг поделился мнением об уходе Уитли.

Пилот «Ауди » высказался об уходе руководителя команды Джонатана Уитли.

«Я узнал об этом со всем миром. Я узнал об этом в четверг – в прошлый четверг, когда обо всем стало известно. В тот день я работал в симуляторе, и мама прислала мне статью. Между сессиями я проверил телефон и такой: «Ох, черт!»

Это часть бизнеса. Если посмотреть, то такое есть в каждой команде. И порой наступают такие стадии. Если есть проблема, фундаментальная проблема, с одним из центральных лидеров команды, то нужно действовать.

Очевидно, в данном случае возникла проблема. Не знаю точных деталей, я с Джонатаном подробно не беседовал. Но если есть проблема, нужно действовать и реагировать. В противном случае, ничего хорошего не будет.

Если учитывать все сказанное, сейчас все внимание сосредоточено на гонке, на выступлении в завтрашних сессиях. И как только этот гоночный уик-энд завершится, все снова будет как обычно», – сказал Хюлькенберг .

