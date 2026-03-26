0

Нико Хюлькенберг: «Узнал об уходе Уитли, когда мама прислала мне статью»

Хюлькенберг поделился мнением об уходе Уитли.

Пилот «Ауди» высказался об уходе руководителя команды Джонатана Уитли.

«Я узнал об этом со всем миром. Я узнал об этом в четверг – в прошлый четверг, когда обо всем стало известно. В тот день я работал в симуляторе, и мама прислала мне статью. Между сессиями я проверил телефон и такой: «Ох, черт!»

Это часть бизнеса. Если посмотреть, то такое есть в каждой команде. И порой наступают такие стадии. Если есть проблема, фундаментальная проблема, с одним из центральных лидеров команды, то нужно действовать.

Очевидно, в данном случае возникла проблема. Не знаю точных деталей, я с Джонатаном подробно не беседовал. Но если есть проблема, нужно действовать и реагировать. В противном случае, ничего хорошего не будет.

Если учитывать все сказанное, сейчас все внимание сосредоточено на гонке, на выступлении в завтрашних сессиях. И как только этот гоночный уик-энд завершится, все снова будет как обычно», – сказал Хюлькенберг.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
logoФормула-1
Джонатан Уитли
logoАуди
Гран-при Японии
logoНико Хюлькенберг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
