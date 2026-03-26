  • Оливер Бермэн об изменении правил квалификации: «Так машины станут еще медленнее»
Бермэн недоволен корректировкой правил квалификации.

Пилот «Хааса» поделился мнением об изменении правил квалификации на Гран-при Японии.

Ранее ФИА снизила лимит собираемой энергии с 9 до 8 мегаджоулей в рамках квалификации в Сузуке.  

«Так мы станем еще медленнее. С одной стороны, нам не придется поднимать ногу с педали газа, что уже лучше для пилотов, но это также означает, что будет много…

Я хочу сказать, что нам все еще нужно заниматься рекуперацией энергии, и мы будем проводить больше времени без энергии, поскольку потеряем 1 мегаджоуль по сравнению с тем, что тестировали в симуляторе.

Мне кажется, есть более удачные способы для достижения той же цели. Если бы могли получать энергию в 350 киловатт при использовании всей мощности, то это немного облегчило бы нам жизнь. Но и это тоже решение, наверное», – сказал Бермэн.

ФИА скорректировала правила квалификации перед Гран-при Японии
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
