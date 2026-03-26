Льюис Хэмилтон: «Никто из пилотов не выкладывается так же, как я. Моя решимость как никогда сильна»
Пилот «Феррари» рассказал, как справился с давлением критиков его выступлений за Скудерию.
На прошлом этапе, прошедшем в Китае, британец впервые финишировал на подиуме в составе итальянской команды.
«Не вижу в этом результате облегчение. Думаю, у меня просто изменилось отношение, я не позволяю всякой чепухе, которая меня окружает и исходит из уст других людей, мешать мне осознавать, кто я и на что я способен.
Надеюсь, вы увидели это в последних двух гонках – в частности, в последней. И я продолжу показывать это на протяжении всего оставшегося года. Я ничего не потерял. Независимо от того, будет ли кто-то из вас или других людей следовать моему примеру, я продолжу действовать в том же духе.
Я тренируюсь усерднее прежнего. Я был в Токио в период между этой гонкой и предыдущей и пробежал около 100 км. Я знаю, что никто из пилотов, с которыми я борюсь, не тренируется так же усердно, как я, и не выкладывается так же, как я – особенно если учитывать еще мой возраст. И мне нравится, что у меня все еще есть такой настрой.
Я был в отеле и пересекся там с некоторыми пилотами. Я тогда закончил пробежку, а они только проснулись. Так что моя решимость как никогда сильна. Я полностью посвящаю себя делу и своей цели», – сказал Хэмилтон перед Гран-при Японии.
Джонии Херберт, второй участник подкаста, с Хиллом согласен: "Я видел его комментарий, когда он говорил, что за рулём SF-26 может пилотировать более агрессивно. С машинами, в которых использовался граунд-эффект, у него такого ощущения не было.
Те машины выходили из-под контроля сразу, как только гонщик выходил на предел возможностей техники, поэтому пилотировать было очень непросто".
Нынешний Тех. регламент свел на нет преимущества пилотов, который проходили повороты на пределе возможностей - своих и машины. И надо же, в таких условиях Луис может гонять лучше:))
Только какое это имеет отношение к гонкам, если как раз повороты машины проезжают медленнее, чем когда-либо, и пилоты вынуждены не рисковать, дабы не сбились настройки движка, если верить тому же Леклеру?
просто очень-очень повезло ему с регламентом, а будет петь что из-за пробежек это)))