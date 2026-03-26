  • Льюис Хэмилтон: «Никто из пилотов не выкладывается так же, как я. Моя решимость как никогда сильна»
Льюис Хэмилтон: «Никто из пилотов не выкладывается так же, как я. Моя решимость как никогда сильна»

Хэмилтон высказался о критике его прошлых результатов в «Феррари».

Пилот «Феррари» рассказал, как справился с давлением критиков его выступлений за Скудерию.

На прошлом этапе, прошедшем в Китае, британец впервые финишировал на подиуме в составе итальянской команды.

«Не вижу в этом результате облегчение. Думаю, у меня просто изменилось отношение, я не позволяю всякой чепухе, которая меня окружает и исходит из уст других людей, мешать мне осознавать, кто я и на что я способен.

Надеюсь, вы увидели это в последних двух гонках – в частности, в последней. И я продолжу показывать это на протяжении всего оставшегося года. Я ничего не потерял. Независимо от того, будет ли кто-то из вас или других людей следовать моему примеру, я продолжу действовать в том же духе.

Я тренируюсь усерднее прежнего. Я был в Токио в период между этой гонкой и предыдущей и пробежал около 100 км. Я знаю, что никто из пилотов, с которыми я борюсь, не тренируется так же усердно, как я, и не выкладывается так же, как я – особенно если учитывать еще мой возраст. И мне нравится, что у меня все еще есть такой настрой.

Я был в отеле и пересекся там с некоторыми пилотами. Я тогда закончил пробежку, а они только проснулись. Так что моя решимость как никогда сильна. Я полностью посвящаю себя делу и своей цели», – сказал Хэмилтон перед Гран-при Японии.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Гран-при Японии
Цитата:
Джонии Херберт, второй участник подкаста, с Хиллом согласен: "Я видел его комментарий, когда он говорил, что за рулём SF-26 может пилотировать более агрессивно. С машинами, в которых использовался граунд-эффект, у него такого ощущения не было.
Те машины выходили из-под контроля сразу, как только гонщик выходил на предел возможностей техники, поэтому пилотировать было очень непросто".

Нынешний Тех. регламент свел на нет преимущества пилотов, который проходили повороты на пределе возможностей - своих и машины. И надо же, в таких условиях Луис может гонять лучше:))

Только какое это имеет отношение к гонкам, если как раз повороты машины проезжают медленнее, чем когда-либо, и пилоты вынуждены не рисковать, дабы не сбились настройки движка, если верить тому же Леклеру?
по сути получается нивелировали преимущество Леклерк в поворотах и дали буст на прямых из-за стиля позднего торможения Льюиса.
просто очень-очень повезло ему с регламентом, а будет петь что из-за пробежек это)))
Ну давай пробеги 10 км в 25 лет и когда тебе пятый десяток тикает, и расскажи что разницы нет, даже если ты профессиональный спортсмен, разница в возрасте при нагрузках в 10-15 лет просто гигантская. Понятное дело что деду больше подходит этот регламент, чем прошлый, но есть сам факт что ему однозначно тяжелее дается поддержание физической формы, перегрузки, борьба с симуляторным поколением зумеров и так далее. Тем более одно дело просто гонять, без особой конкурентноспособности против молодёжи, а другое держаться вполне наравне с праймовыми пилотами этого поколения)
Раньше Кими Райкконен тоже тренировался усерднее всех остальных пилотов. Когда он возвращался в отель из баров и других подобных заведений, а они только просыпались:) И это не помешало ему взять титул. P.S. У каждого свои тренировки)
То что разным пилотам подходят разные регламенты далеко не новость, так было всегда. Поэтому не понимаю этого хейта в адрес сэра. Мне лишь очень приятно видеть, что Левайс воспрял духом и у него горят глаза. Не люблю его деятельность за рамками ф1, но гонщик он топовый
Деятельность за пределами не должна по сути интересовать фанатов спорта. Фредди Меркьюри тоже вне сцены творил всякую дичь, однако это не отменяет того что он великий музыкант.
Ну это и понятно, что Люсьену чуть сложнее держать форму, чем коллегам, возраст то не детский уже. Радует, что есть у него мотивация заниматься чуть больше, чтобы оставаться конкурентоспособным.
Льюис едет хорошо, тк нынешняя ф1 просто доехать до магазина, желательно потратить минимум ресурсов. Это не настоящие гонки. Хоть и смотрю еще.
сегодня, 16:45
