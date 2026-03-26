Оскар Пиастри: «В Японии постараюсь хотя бы увидеть стартовые огни»

Пиастри надеется стартовать в Японии.

Пилот «Макларена » поделился ожиданиями от гоночного уик-энда в Японии . В частности, австралиец ответил на вопрос, входит ли в его список задач как минимум старт в гонке.

Пиастри не смог принять участие в первых двух заездах сезона: в Австралии гонщик разбил болид во время установочного круга, а в Китае у него возникла проблема с батареей непосредственно перед началом гонки.

«Было бы здорово, да! Очевидно, это не лучшее начало года, но на этой неделе мы постараемся хотя бы увидеть стартовые огни. Мы примерно представляем свое положение в пелотоне, так что не ждем никаких сюрпризов. Провести просто приличный уик-энд было бы хорошо.

Был ли я зол из-за сложившейся ситуации? Не особо. В случае с первым сходом, наверное, да, была некая злость, неверие и разочарование. После Китая было чувство: что есть, то есть. Не все складывается так, как ты хочешь – нет смысла злиться или расстраиваться по этому поводу.

К сожалению, ничего изменить нельзя, так что остается только сконцентрироваться на будущем и на том, как извлечь как можно больше из сложившейся ситуации.

Во время просмотра гонки я старался понять, как теперь работают гонки, где болиды хороши, пытался что-то почерпнуть. Думаю, нынешний подход к гонкам действительно отличается от прошлого, так что я стараюсь учиться и выносить как можно больше из просмотра гонок.

С точки зрения работы в симуляторе ничего принципиально нового не сделаешь, так что легкого способа наверстать упущенное нет. Нужно будет постараться показать максимум в гонке, как только мы там окажемся – другого варианта нет», – сказал Пиастри .

Сколько и где проигрывают «Мерседесу» команды «Ф-1»?

