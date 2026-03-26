Кими Антонелли об отмене апрельских этапов «Ф-1»: «Жаль, в «Мерседесе» хотели выиграть несколько гонок подряд»

Антонелли высказался о месячной паузе в «Ф-1» в апреле.

Пилот «Мерседеса » поделился мнением о месячном перерыве, который возник в календаре «Ф-1» из-за отмены этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии.

«Конечно, жаль. Появление паузы – это всегда не очень здорово, особенно когда у вас с командой такой импульс. Я разговаривал с членами команды, и все хотели бы выиграть несколько гонок подряд, когда у нас такая форма.

Справедливости ради, нужно взглянуть и на положительные стороны: будет больше времени, чтобы все обдумать и проанализировать, над чем еще нужно поработать. У тебя как у пилота появится время, чтобы отдохнуть и подумать о прошедших трех гонках.

Изменит ли победа в Китае мой подход? Нет. Все то же самое. Думаю, единственная разница заключается в том, что победа помогла мне лучше осознать потенциал, понять, чего можно достичь. Но с точки зрения подхода я не хочу ничего менять», – сказал Антонелли перед Гран-при Японии .

Сколько и где проигрывают «Мерседесу» команды «Ф-1»?

