Босс «Хонды» Ватанабэ: «Проблему с вибрациями нельзя решить одним лишь улучшением мотора»

В «Хонде» высказались о проблеме с вибрациями.

Глава гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабэ прокомментировал трудности, с которыми сталкивается японский моторист, сотрудничающий с «Астон Мартин ».

«Мы рассчитываем добиться определенных результатов, но в рамках нашего нового сотрудничества мы сталкиваемся с очень непростой ситуацией. Мы постепенно вносим улучшения, однако остается еще много трудностей.

Несмотря на это, мы продолжим бороться в условиях этого вызова и не сдадимся на глазах у своих болельщиков. Мы хотим передать свои чувства фанатам.

Наши отношения с «Астон Мартин» не ухудшились. Однако доверие не появляется за ночь. Уверен, оно строится в течение долгого времени, когда вы вместе проходите через трудности. В этом плане, думаю, сейчас тот момент, когда мы строим то самое доверие.

Энрико [Кардиле, технический директор «Астон Мартин»] очень плотно с нами работает. Проблему с вибрациями нельзя решить одним лишь улучшением силовой установки. Необходимо работать вместе с «Астон Мартин», стремиться к одинаковому пониманию проблемы. Думаю, отношения между высшими руководствами складываются хорошо. У них очень тесная коммуникация.

С моей точки зрения, нам необходима взаимная поддержка, которая позволит упростить практические аспекты работы», – сказал Ватанабэ.

