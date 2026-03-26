  Джордж Расселл: «Сузука» станет отличной проверкой для нового регламента. Прежде здесь были скучные гонки»
Джордж Расселл: «Сузука» станет отличной проверкой для нового регламента. Прежде здесь были скучные гонки»

Расселл считает Гран-при Японии хорошим тестом для нового регламента.

Пилот «Мерседеса» поделился ожиданиями от Гран-при Японии в условиях новых правил «Ф-1».

«Можно сказать, что прошлое поколение болидов идеально подходило таким трассам, как «Сузука», поскольку болиды обладали высоким уровнем прижимной силы в скоростных поворотах. По-моему, времена прошлогодних кругов стали лучшими на «Сузуке», хотя гонка получилась невероятно скучной.

В этом году мы будем медленнее в «эсках». Думаю, гонка пройдет с одним пит-стопом, как и в прошлом сезоне. Но и в Китае был один пит-стоп, однако заезд получился очень захватывающим.

Полагаю, этап в Японии станет отличной проверкой для нового регламента. Если гонка на этой трассе станет зрелищной, а прежде заезды здесь были скучными, то будет весьма интересно», – сказал Расселл.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
Ну тут по факту, Сузука скучная была последнее время
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
