Карлос Сайнс о потенциале «Уильямса» в Японии: «Команды «Ф-1» не могут сотворить чудо за две недели»

Сайнс рассказал об ожиданиях от этапа в Японии.

Пилот «Уильямса » отметил, что не ждет улучшений в темпе болида во время уик-энда на трассе «Сузука», несмотря на финиш в очках на прошлом этапе в Китае.

«Команды «Ф-1» не могут сотворить чудо за две недели. Мы собираемся проверить пару вещей в этот уик-энд, чтобы понять, стали ли мы чуть быстрее – но чтобы начать бороться за очки, нужно отыграть намного больше пары десятых секунды.

В гонке и квалификации мы видим одинаковую разницу в темпе между командами. Так что дело не в том, что в гонке машина может работать лучше, чем в квалификации. Просто в гонке [в Китае] было больше событий, в то время как в квалификации всем удалось выжать максимум из машины и силовой установки – поэтому обошлось без сюрпризов.

Думаю, в Австралии Алекс [Албон] прошел во второй сегмент скорее за счет того, что в первом сегменте у многих возникли проблемы.

По концепции наш болид слегка отличается от машин топ-команд. Мы хотим посмотреть, что делают топы. В прошлом году мы заметили, что наш болид мог генерировать больше прижимной силы – и за счет этого нам удалось финишировать на подиуме в Катаре.

Я вполне уверен, что, как только мы найдем верное направление в развитии машины, команда сможет добиться результата и необходимой аэродинамической нагрузки. В начале сезона мы с ней справились не лучшим образом, как и с весом болида. Но надеюсь, что как только мы найдем верное направление, то сможем начать прогрессировать», – сказал Сайнс перед Гран-при Японии .

