Главный гоночный инженер «Хонды»: «Как бы это сказать… Улучшить мощность мотора не получится»

В «Хонде» отметили невозможность улучшить мощность двигателя.

Главный гоночный инженер «Хонды» заявил, что инженеры не смогут улучшить производительность силовой установки, используемой командой «Астон Мартин ».

«Как бы это сказать… мы не можем улучшить или изменить показатели мощности мотора, однако мы собрали много данных в Китае, проанализировали их и проверили в симуляторе, чтобы улучшить подход к управлению энергией – чтобы подготовиться к этапу в Сузуке. Не могу вдаваться в детали, но мы уверены в себе.

Что касается надежности батареи, мы добились внушительного прогресса за первые две гонки. В этом плане мы уверены, что теперь сможем финишировать в гонке. Если нам потребуется принять какие-либо меры для еще большей надежности, мы их примем.

Сложно говорить о плане работы, но если потребуется что-то сделать – мы это сделаем. Пока же трудно о чем-то рассуждать. В Майами посмотрим», – сказал Орихара перед Гран-при Японии .

