Льюис Хэмилтон о новых правилах «Ф-1»: «Именно такими должны быть гонки»

Хэмилтон ответил на критику нового регламента со стороны Ферстаппена.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон предположил, что Макс Ферстаппен недоволен новыми правилами «Ф-1» из-за проблем «Ред Булл», и высказался в поддержку нового регламента.

«Если посмотреть на картинг, то там то же самое. Люди постоянно меняются позициями, невозможно оторваться друг от друга. Никто никогда не называл картинг гонками в стиле йо-йо. Это лучшая форма гонок.

«Формула-1» очень и очень давно не пребывала в отличной форме. Из всех машин, которыми я управлял на протяжении 20 лет, это единственный болид, который можно преследовать в скоростных поворотах и не терять все, что у тебя есть. Ты можешь удержаться позади соперника.

Прежде у нас был DRS, который был своего рода временным решением проблемы, заключавшейся в невозможности подобраться близко к сопернику в поворотах. Теперь же у нас есть разница в мощности [за счет режима для обгонов] – но она очень небольшая.

Когда ты вырываешься вперед, а машина позади остается близко к тебе, мне это кажется куда более веселым, поскольку сейчас происходит невероятное количество обгонов и наилучшая борьба – после борьбы с Нико [Росбергом] в Бахрейне [в 2014-м].

Именно такими должны быть гонки. Вы должны постоянно меняться позициями. Не должно быть так, что ты совершил маневр и на этом все. Поэтому мне нравятся такие гонки. Нужно просто, чтобы остальные команды приблизились [к лидерам], чтобы в борьбе участвовало больше коллективов», – сказал Хэмилтон перед Гран-при Японии.

Макс Ферстаппен о новой «Ф-1»: «Если кому-то нравится – вы не понимаете, что такое настоящие гонки. И я бы говорил это, даже побеждая»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
11 комментариев
Вот что значит впервые за год на подиум попасть!
Опять же, он больше говорит про сами машины и их поведение на трассе, тут сложно спорить. Если допилят проблемы с движком, то всё вообще неплохо может получиться
Конечно, одна из причин таких слов, потому что Люсьену подошла эта машина, думаю он в ней продавил немало решений, которые подходят его пилотажу. Плюс все таки опыт как показывает дает ему определённые преимущества, он действительно лучше работает с батарейкой-он даже в своем преклонном возрасте умудряется быть максимально конкурентноспособным. А по поводу недовольства других мол это не гонки—ну серьезно? Я не оправдываю уход в сторону такого сильного смещения к элекросоставляющей, но правда ли что на половине трасс можно было обгонять в одном месте это на прямой старт-финиш и это было лучше?? Да, обгоны более искусственные, но они хотя бы есть. А настоящие гонки давным давно забыты, и тот же ферстаппен который постоянно чихвостит этот регламент, их даже не застал, ему тогда было лет 10, когда еще были дозаправки, гораздо более широкое окно тактик и газ на полную. А застали их как раз Алонсо и Льюис только
Очевидное, но не популярное мнение.
Почему-то, ДРС народу нравится больше.
Или это просто "консерватизм"? 😉
Ответ PinokNogoev
Можно было бы и без болидов отправить гонщиков гоняться бегом. Обгонов могло быть ещё больше. Просто смысл ф1, что это быстрейшие у мире болиды, которые проезжают круг максимально быстро на пределе. А не симулятор батарейки
Ответ Марат Кагин
Не выдавай свою неграмотность...
Самые быстрые болиды - чисто электрические, без ограничений на энергию.
Бешенный разгон/ускорение в любой момент и низкий центр тяжести для уверенного прохождения поворотов.
Готов уже совсем отказаться от ДВС? 😉
Регламент, безусловно, нужно допиливать, но начало точно многообещающее, Льюис зрит в корень
Рекомендуем
Главные новости
Карлос Сайнс о потенциале «Уильямса» в Японии: «Команды «Ф-1» не могут сотворить чудо за две недели»
30 минут назад
Главный гоночный инженер «Хонды»: «Как бы это сказать… Улучшить мощность мотора не получится»
46 минут назад
Габриэл Бортолето: «Уход Уитли из «Ауди» не стал для меня сюрпризом»
сегодня, 08:37
ФИА признала переднее антикрыло «Мерседеса» легальным (Autosport)
сегодня, 08:10
Шарль Леклер об изменениях правил квалификации: «Не думаю, что это изменит ситуацию»
сегодня, 07:56
«Не буду отвечать, пока он не уйдет. Убирайся!» Ферстаппен выгнал журналиста с пресс-конференции
сегодня, 07:41
Ландо Норрис: «Сход в Китае – неприятная ситуация для «Макларена»
сегодня, 06:50
ФИА скорректировала правила квалификации перед Гран-при Японии
сегодня, 06:29
Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
вчера, 19:30
ФИА изучает спорное переднее антикрыло «Мерседеса» (Motorsport)
вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем