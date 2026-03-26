Льюис Хэмилтон о новых правилах «Ф-1»: «Именно такими должны быть гонки»

Хэмилтон ответил на критику нового регламента со стороны Ферстаппена.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон предположил, что Макс Ферстаппен недоволен новыми правилами «Ф-1» из-за проблем «Ред Булл», и высказался в поддержку нового регламента.

«Если посмотреть на картинг, то там то же самое. Люди постоянно меняются позициями, невозможно оторваться друг от друга. Никто никогда не называл картинг гонками в стиле йо-йо. Это лучшая форма гонок.

«Формула-1 » очень и очень давно не пребывала в отличной форме. Из всех машин, которыми я управлял на протяжении 20 лет, это единственный болид, который можно преследовать в скоростных поворотах и не терять все, что у тебя есть. Ты можешь удержаться позади соперника.

Прежде у нас был DRS, который был своего рода временным решением проблемы, заключавшейся в невозможности подобраться близко к сопернику в поворотах. Теперь же у нас есть разница в мощности [за счет режима для обгонов] – но она очень небольшая.

Когда ты вырываешься вперед, а машина позади остается близко к тебе, мне это кажется куда более веселым, поскольку сейчас происходит невероятное количество обгонов и наилучшая борьба – после борьбы с Нико [Росбергом] в Бахрейне [в 2014-м].

Именно такими должны быть гонки. Вы должны постоянно меняться позициями. Не должно быть так, что ты совершил маневр и на этом все. Поэтому мне нравятся такие гонки. Нужно просто, чтобы остальные команды приблизились [к лидерам], чтобы в борьбе участвовало больше коллективов», – сказал Хэмилтон перед Гран-при Японии.

