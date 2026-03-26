Габриэл Бортолето: «Уход Уитли из «Ауди» не стал для меня сюрпризом»

Бортолето высказался об уходе Уитли.

Пилот «Ауди» прокомментировал уход руководителя команды Джонатана Уитли.

«Стало ли это сюрпризом? Честно говоря, нет, потому что, мне кажется, в команде все очень четко выстроено. Для меня эта ситуация не стала сюрпризом.

Не буду врать, все случилось очень быстро. Джонатан присоединился к коллективу в прошлом году. Но опять же, когда у тебя возникает необходимость решить личные вопросы, то это становится приоритетом.

Я с ним не особо много разговаривал, мы просто немного побеседовали после объявления [о его уходе]. Как он уже объявил, он не смог продолжить участвовать в этом проекте по личным причинам, так что я не вдавался в детали. Это его проблема – так что я не стану лезть.

Он очень хорошо обо мне отзывался, я благодарен за это. Я хорошо провел время, пока работал с Джонатаном, когда мы были на трассе. Я многое узнал.

Сезон все еще на ранней стадии. Это будет первая гонка без Уитли. Надеюсь, что в будущем у него все будет хорошо. Он был хорошим руководителем команды. Людям он нравился, он отлично поработал над структурой коллектива – Джонатан хорошо справился со своей работой», – сказал Бортолето перед Гран-при Японии .

Уитли придется минимум год ждать перехода из «Ауди» в «Астон Мартин» (Planet F1)

