Габриэл Бортолето: «Уход Уитли из «Ауди» не стал для меня сюрпризом»

«Стало ли это сюрпризом? Честно говоря, нет, потому что, мне кажется, в команде все очень четко выстроено. Для меня эта ситуация не стала сюрпризом.

Не буду врать, все случилось очень быстро. Джонатан присоединился к коллективу в прошлом году. Но опять же, когда у тебя возникает необходимость решить личные вопросы, то это становится приоритетом.

Я с ним не особо много разговаривал, мы просто немного побеседовали после объявления [о его уходе]. Как он уже объявил, он не смог продолжить участвовать в этом проекте по личным причинам, так что я не вдавался в детали. Это его проблема – так что я не стану лезть.

Он очень хорошо обо мне отзывался, я благодарен за это. Я хорошо провел время, пока работал с Джонатаном, когда мы были на трассе. Я многое узнал.

Сезон все еще на ранней стадии. Это будет первая гонка без Уитли. Надеюсь, что в будущем у него все будет хорошо. Он был хорошим руководителем команды. Людям он нравился, он отлично поработал над структурой коллектива – Джонатан хорошо справился со своей работой», – сказал Бортолето перед Гран-при Японии.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
