ФИА признала переднее антикрыло «Мерседеса» легальным (Autosport)

В ФИА проверили переднее антикрыло «Мерседеса».

ФИА изучила переднее антикрыло «Мерседеса», которое ранее привлекло внимание одного из конкурентов немецкой команды, и признала конструкцию легальной.

Было замечено, что антикрыло «Мерседеса» закрывается в две стадии при переходе от режима для прямых в режим для поворотов. Первая стадия позволяет «Мерседесу» уложиться в 400-миллисекундный лимит на переключение, указанный в правилах. Однако после этого происходит дополнительное движение, полностью закрывающее элемент.

Тем не менее, как объяснили в команде, это не особенность конструкции – а проблемы с надежностью, связанные с недостаточным гидравлическим давлением, которое необходимо для возврата антикрыла в исходное положение.

Более того, в «Мерседесе » изъявили желание как можно быстрее исправить проблему, поскольку такое поведение элемента вредит аэродинамическому балансу при входе в зону торможения.

ФИА приняла аргументы команды и сочла, что никакого нарушения правил не было.

