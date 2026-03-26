ФИА признала переднее антикрыло «Мерседеса» легальным (Autosport)

В ФИА проверили переднее антикрыло «Мерседеса».

ФИА изучила переднее антикрыло «Мерседеса», которое ранее привлекло внимание одного из конкурентов немецкой команды, и признала конструкцию легальной.

Было замечено, что антикрыло «Мерседеса» закрывается в две стадии при переходе от режима для прямых в режим для поворотов. Первая стадия позволяет «Мерседесу» уложиться в 400-миллисекундный лимит на переключение, указанный в правилах. Однако после этого происходит дополнительное движение, полностью закрывающее элемент.

Тем не менее, как объяснили в команде, это не особенность конструкции – а проблемы с надежностью, связанные с недостаточным гидравлическим давлением, которое необходимо для возврата антикрыла в исходное положение.

Более того, в «Мерседесе» изъявили желание как можно быстрее исправить проблему, поскольку такое поведение элемента вредит аэродинамическому балансу при входе в зону торможения.

ФИА приняла аргументы команды и сочла, что никакого нарушения правил не было.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
Не, ну кто-то ждал иного решения? Ну серьезно..
Кто-то удивлен? Вот только честно)
Неожиданно конечно (нет)
Никогда такого не было и вот опять
Мерседес это может и есть ФИА
А вообще это только хуже делает! Еще наверное и исправлять нужно как минимум полгода, а то болид развалится и придется сниматься с чемпионата
никогда такого не было и вот опять
Помнится, у Заубера такое не прокатило :))
А хули нет то, можно еще одну турбину воткунуть для лучших стартов и тоже будет все легально.)
