Шарль Леклер об изменениях правил квалификации: «Не думаю, что это изменит ситуацию»

Леклер скептически воспринял действия ФИА.

Пилот «Феррари » сомневается в успехе изменений, которые ФИА внесла в правила проведения квалификации перед Гран-при Японии.

Ранее федерация снизила лимит собираемой энергии с 9 до 8 мегаджоулей.

«Не думаю, что это изменит ситуацию. Все будет примерно так же – разве что пилотам придется, возможно, чуть меньше поднимать ногу с газа, что хорошо, как по мне.

Я считаю, что в случае с квалификацией необходимо внести еще несколько изменений, чтобы убедиться, что мы сможем выкладываться на полную независимо от ограничений болида.

Сейчас же, если основываться на прошедших двух этапах, в квалификации важнее тщательно контролировать все процессы, а не атаковать изо всех сил, как мы привыкли.

Нам еще предстоит внести корректировки, но не думаю, что конкретно это изменение повлияет на ситуацию в этот уик-энд», – сказал Леклер .

ФИА скорректировала правила квалификации перед Гран-при Японии

