«Не буду отвечать, пока он не уйдет. Убирайся!» Ферстаппен выгнал журналиста с пресс-конференции
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отказался начинать собственную пресс-конференцию, пока зал не покинул журналист The Guardian Джайлс Ричардс.
После прошлогоднего Гран-при Абу-Даби, когда Ферстаппен уступил титул Ландо Норрису, Ричардс задал Максу вопрос о контакте с Джорджем Расселлом в Испании и влиянии инцидента на судьбу чемпионства.
«Вы забываете про все остальное, что произошло в этом сезоне. Единственное, что вы упоминаете, – это Барселона. Я знал, что будет такой вопрос. Теперь вы глупо ухмыляетесь. Не знаю. Да, в конце концов это часть гонок. Ты живешь и учишься. Но в сезоне 24 этапа. Мне там еще подарили много рождественских подарков – можете и об этом спросить», – отреагировал тогда Ферстаппен.
В этот раз перед этапом в Сузуке Макс прервал первый вопрос на пресс-конференции после того, как заметил Ричардса.
Ферстаппен: Я не буду отвечать, пока он не уйдет.
Ричардс: Серьезно?
Ферстаппен: Да.
Ричардс: Из-за прошлогоднего вопроса?
Ферстаппен: Да.
Ричардс: Хотите, чтобы я ушел?
Ферстаппен: Да.
Ричардс: Это из-за того вопроса в Абу-Даби?
Ферстаппен: Да.
Ричардс: Про инцидент в Испании?
Ферстаппен: Убирайся.
Ричардс: Вы и впрямь настолько огорчены?
Ферстаппен: Ага, убирайся.
Ты когда СОБСТВЕННУЮ пресс-конференцию организуешь, у тебя есть только два пути:
1) Выдать приглашения только определенному пулу журналистов и изданий, сразу обозначив какие вопросы задавать НЕ надо.
2) Либо делаешь её свободной, но не дуешь обиженно губы кого-то выгоняя из зала, если вопрос не понравится (при условии что он задан корректно и без оскорблений)
А так чисто как стервозным мальчишкой себя показал. Капризулька🤷
Мне, лично, тоже приходила мысль, что если бы не таран в Барселоне, математически, все сложилось бы в пользу Макса (понятное дело, что может быть Маки перестели бы «папайить» под конец сезона чтобы хоть один гонщик выиграл, и возможно, что таран вообще ничего не решал). Интересно было узнать, что он об этом думает сам Макс. Вот и все. Странно, что он до сих пор думает об этом вопросе.