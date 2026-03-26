  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  «Не буду отвечать, пока он не уйдет. Убирайся!» Ферстаппен выгнал журналиста с пресс-конференции
26

«Не буду отвечать, пока он не уйдет. Убирайся!» Ферстаппен выгнал журналиста с пресс-конференции

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отказался начинать собственную пресс-конференцию, пока зал не покинул журналист The Guardian Джайлс Ричардс.

После прошлогоднего Гран-при Абу-Даби, когда Ферстаппен уступил титул Ландо Норрису, Ричардс задал Максу вопрос о контакте с Джорджем Расселлом в Испании и влиянии инцидента на судьбу чемпионства.

«Вы забываете про все остальное, что произошло в этом сезоне. Единственное, что вы упоминаете, – это Барселона. Я знал, что будет такой вопрос. Теперь вы глупо ухмыляетесь. Не знаю. Да, в конце концов это часть гонок. Ты живешь и учишься. Но в сезоне 24 этапа. Мне там еще подарили много рождественских подарков – можете и об этом спросить», – отреагировал тогда Ферстаппен.

В этот раз перед этапом в Сузуке Макс прервал первый вопрос на пресс-конференции после того, как заметил Ричардса.

Ферстаппен: Я не буду отвечать, пока он не уйдет.

Ричардс: Серьезно?

Ферстаппен: Да.

Ричардс: Из-за прошлогоднего вопроса?

Ферстаппен: Да.

Ричардс: Хотите, чтобы я ушел?

Ферстаппен: Да.

Ричардс: Это из-за того вопроса в Абу-Даби?

Ферстаппен: Да.

Ричардс: Про инцидент в Испании?

Ферстаппен: Убирайся.

Ричардс: Вы и впрямь настолько огорчены?

Ферстаппен: Ага, убирайся.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoФормула-1
Гран-при Испании
logoГран-при Абу-Даби
Гран-при Японии
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ёлки-палки, человек же просто в режим Киркорова перешёл 😁
Ответ Berton
Ёлки-палки, человек же просто в режим Киркорова перешёл 😁
Вот точно.
Ответ Анастасия Прудникова
Вот точно.
Сидит там ещё в этой кофточке
Макс странный конечно)
Ты когда СОБСТВЕННУЮ пресс-конференцию организуешь, у тебя есть только два пути:
1) Выдать приглашения только определенному пулу журналистов и изданий, сразу обозначив какие вопросы задавать НЕ надо.
2) Либо делаешь её свободной, но не дуешь обиженно губы кого-то выгоняя из зала, если вопрос не понравится (при условии что он задан корректно и без оскорблений)
А так чисто как стервозным мальчишкой себя показал. Капризулька🤷
Нормальный вопрос был задан, особенно если учесть, что это практически единственная 100% ошибка Макса в прошлом сезоне. Журналисты часто задают вопросы, ответы на которые хотят услышать читатели, в этом нет ничего личного. Просто часть работы.

Мне, лично, тоже приходила мысль, что если бы не таран в Барселоне, математически, все сложилось бы в пользу Макса (понятное дело, что может быть Маки перестели бы «папайить» под конец сезона чтобы хоть один гонщик выиграл, и возможно, что таран вообще ничего не решал). Интересно было узнать, что он об этом думает сам Макс. Вот и все. Странно, что он до сих пор думает об этом вопросе.
Звезду словил неимоверную. Мало того что сопли на кулак наматывает каждую пресс-конференцию из-за нового регламента, так еще решает кто будет из журналистов. Аут, слов нет.
Ответ -=Flash=-
Звезду словил неимоверную. Мало того что сопли на кулак наматывает каждую пресс-конференцию из-за нового регламента, так еще решает кто будет из журналистов. Аут, слов нет.
Так вы его зарплату видели??
Вполне адекватный вопрос был
Да, я считаю — нормально, встала и ушла отсюда! Ремейки ей, видите ли, большое количество… На пресс-конференции к звёздам надо приходить подготовленными, а не так, как вы: вчера у подворотни, а сегодня здесь, на втором ряду.
Эмм, а просто игнорить этого журналиста не вариант был?! Или Макс теперь и аккредитации на прессухи утверждать будет?))
Вспмнила Киркорова и журналистку Ароян.😯
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
