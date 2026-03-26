«Не буду отвечать, пока он не уйдет. Убирайся!» Ферстаппен выгнал журналиста с пресс-конференции

Ферстаппен выгнал журналиста со своей пресс-конференции.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен отказался начинать собственную пресс-конференцию, пока зал не покинул журналист The Guardian Джайлс Ричардс.

После прошлогоднего Гран-при Абу -Даби, когда Ферстаппен уступил титул Ландо Норрису, Ричардс задал Максу вопрос о контакте с Джорджем Расселлом в Испании и влиянии инцидента на судьбу чемпионства.

«Вы забываете про все остальное, что произошло в этом сезоне. Единственное, что вы упоминаете, – это Барселона. Я знал, что будет такой вопрос. Теперь вы глупо ухмыляетесь. Не знаю. Да, в конце концов это часть гонок. Ты живешь и учишься. Но в сезоне 24 этапа. Мне там еще подарили много рождественских подарков – можете и об этом спросить», – отреагировал тогда Ферстаппен.

В этот раз перед этапом в Сузуке Макс прервал первый вопрос на пресс-конференции после того, как заметил Ричардса.

Ферстаппен: Я не буду отвечать, пока он не уйдет.

Ричардс: Серьезно?

Ферстаппен: Да.

Ричардс: Из-за прошлогоднего вопроса?

Ферстаппен: Да.

Ричардс: Хотите, чтобы я ушел?

Ферстаппен: Да.

Ричардс: Это из-за того вопроса в Абу-Даби?

Ферстаппен: Да.

Ричардс: Про инцидент в Испании?

Ферстаппен: Убирайся.

Ричардс: Вы и впрямь настолько огорчены?

Ферстаппен: Ага, убирайся.

