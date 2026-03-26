Ландо Норрис: «Сход в Китае – неприятная ситуация для «Макларена»

Норрис высказался о сходе в Шанхае.

Пилот «Макларена» прокомментировал технические проблемы, из-за которых команда не смогла принять участие в основной гонке уик-энда в Китае.

У обеих машин возникли проблемы с батареей. По данным Motorsport.com, на болиде Норриса неполадки были связаны с программным обеспечением, из-за чего данный компонент мотора пришел в негодность.

«Конечно, для нас как для команды это неприятная ситуация. От того, что обе наши машины не смогли стартовать в гонке, нам лучше не стало. Что еще неприятнее, случившееся было вне нашего контроля.

Мы усердно поработали с моторным подразделением [«Мерседеса»], чтобы понять, как так вышло и почему. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы подобного больше не произошло. Но жизнь многому учит.

Было сложно. Никто из нас не мечтает о таком уик-энде, когда в воскресенье вы даже не можете стартовать. Так что да, обидно. Но в то же время, думаю, сейчас хорошее время, чтобы чему-то научиться, сделать шаг назад и продвинуться вперед в этот уик-энд», – сказал Норрис перед этапом в Японии.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
ФИА скорректировала правила квалификации перед Гран-при Японии
сегодня, 06:29
Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
вчера, 19:30
ФИА изучает спорное переднее антикрыло «Мерседеса» (Motorsport)
вчера, 18:55
Хэмилтон взял урок у постановщика боевых сцен из «Убить Билла»: «Вернулся в додзе. Напомнило, как занимался карате в детстве»
вчера, 18:01Фото
Гасли посвятил шлем кинцуги: «Это искусство принятия несовершенства, когда трещины подчеркивают, а не скрывают»
вчера, 17:19Фото
Стефано Доменикали о Ферстаппене: «Претензии к регламенту нужно высказывать конструктивно»
вчера, 16:46
В Мадриде начали укладывать асфальт на новой трассе «Ф-1». Гонка намечена на сентябрь
вчера, 16:18Фото
Хуан-Пабло Монтойя: «Расселлу важно уничтожить Антонелли на Гран-при Японии»
вчера, 14:49
Стефано Доменикали: «Мечта многих итальянцев – титул Антонелли в составе «Феррари»
вчера, 14:32
Юки Цунода: «Я не бросил попыток вернуться в «Ф-1» и нахожусь в своей лучшей форме»
вчера, 14:02
