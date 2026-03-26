Ландо Норрис: «Сход в Китае – неприятная ситуация для «Макларена»

Норрис высказался о сходе в Шанхае.

Пилот «Макларена » прокомментировал технические проблемы, из-за которых команда не смогла принять участие в основной гонке уик-энда в Китае .

У обеих машин возникли проблемы с батареей. По данным Motorsport.com, на болиде Норриса неполадки были связаны с программным обеспечением, из-за чего данный компонент мотора пришел в негодность.

«Конечно, для нас как для команды это неприятная ситуация. От того, что обе наши машины не смогли стартовать в гонке, нам лучше не стало. Что еще неприятнее, случившееся было вне нашего контроля.

Мы усердно поработали с моторным подразделением [«Мерседеса»], чтобы понять, как так вышло и почему. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы подобного больше не произошло. Но жизнь многому учит.

Было сложно. Никто из нас не мечтает о таком уик-энде, когда в воскресенье вы даже не можете стартовать. Так что да, обидно. Но в то же время, думаю, сейчас хорошее время, чтобы чему-то научиться, сделать шаг назад и продвинуться вперед в этот уик-энд», – сказал Норрис перед этапом в Японии .

Сколько и где проигрывают «Мерседесу» команды «Ф-1»?

