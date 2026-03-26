5

ФИА скорректировала правила квалификации перед Гран-при Японии

В ФИА внесли изменение в правила перед этапом в Японии.

ФИА изменила правила проведения квалификации перед Гран-при Японии, снизив лимит собираемой энергии с 9 до 8 мегаджоулей.

Так в федерации стремятся уменьшить частоту проявления суперклиппинга (ситуации, когда мотор теряет мощность на прямой для сбора энергии), что должно позволить пилотам сильнее атаковать в рамках сессии.

Изменение касается непосредственно этапа на «Сузуке», поскольку с точки зрения уровня рекуперации энергии данный автодром схож с трассой в Мельбурне, где у пилотов возникло немало проблем.

«ФИА отмечает, что первые этапы в рамках регламента 2026 года прошли успешно с оперативной точки зрения. Данное целенаправленное улучшение правил – часть обычного процесса оптимизации, происходящей в ходе продолжающейся проверки действия правил в реальных условиях.

Вместе с командами «Ф-1» и производителями силовых установок ФИА продолжает внедрять новые подходы к управлению энергией. Дальнейшие обсуждения запланированы на ближайшие недели», – говорится в заявлении федерации.

ФИА изучает спорное переднее антикрыло «Мерседеса» (Motorsport)
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Сузука
Гран-при Японии
logoФИА
logoФормула-1
регламент
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Регламент таааак хорош и успешен, что его модифицируют на ходу уже через 2 гонки. Круче было только с нокаут системой квалификации, она вроде прожила только один этап.

Ну ниче, скоро и до зумеров дойдёт, что рандомные опережалки на батарейке - это не так уж и весело, и гонки допилят тоже
Ответ Игорь Шмидт
Нокаут тоже две гонки продержался
Ответ Артур Кундас
А ок, не охота была в вики лезть проверять, спасибо
Ну т.е. будет меньше энергии и машины станут чуть медленнее?
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
