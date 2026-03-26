ФИА скорректировала правила квалификации перед Гран-при Японии
ФИА изменила правила проведения квалификации перед Гран-при Японии, снизив лимит собираемой энергии с 9 до 8 мегаджоулей.
Так в федерации стремятся уменьшить частоту проявления суперклиппинга (ситуации, когда мотор теряет мощность на прямой для сбора энергии), что должно позволить пилотам сильнее атаковать в рамках сессии.
Изменение касается непосредственно этапа на «Сузуке», поскольку с точки зрения уровня рекуперации энергии данный автодром схож с трассой в Мельбурне, где у пилотов возникло немало проблем.
«ФИА отмечает, что первые этапы в рамках регламента 2026 года прошли успешно с оперативной точки зрения. Данное целенаправленное улучшение правил – часть обычного процесса оптимизации, происходящей в ходе продолжающейся проверки действия правил в реальных условиях.
Вместе с командами «Ф-1» и производителями силовых установок ФИА продолжает внедрять новые подходы к управлению энергией. Дальнейшие обсуждения запланированы на ближайшие недели», – говорится в заявлении федерации.
ФИА изучает спорное переднее антикрыло «Мерседеса» (Motorsport)
Ну ниче, скоро и до зумеров дойдёт, что рандомные опережалки на батарейке - это не так уж и весело, и гонки допилят тоже