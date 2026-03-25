В Мадриде начали укладывать асфальт на новой трассе «Ф-1». Гонка намечена на сентябрь
Организаторы Гран-при Испании показали, как продвигается работа над автодромом в Мадриде.
Этап переезжает в столицу из Барселоны в этом году. Гонка на «Мадринге» намечена на сентябрь.
На автодроме начали укладывать асфальт. В 550-метровом повороте «Ла Монументаль» с 24-процентным бэнкингом – самом длинном в календаре «Формулы-1» – положили первый из трех слоев покрытия. На этой и следующей неделе будут асфальтировать остальные части трассы.
Фото: соцсети трассы «Мадринг»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Это точно трасса формула 1,а не мото жипи
