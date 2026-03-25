В Мадриде начали укладывать асфальт на новой трассе «Ф-1». Гонка намечена на сентябрь

В Мадриде показали фото с работ над новым треком «Ф-1».

Организаторы Гран-при Испании показали, как продвигается работа над автодромом в Мадриде.

Этап переезжает в столицу из Барселоны в этом году. Гонка на «Мадринге» намечена на сентябрь.

На автодроме начали укладывать асфальт. В 550-метровом повороте «Ла Монументаль» с 24-процентным бэнкингом – самом длинном в календаре «Формулы-1» – положили первый из трех слоев покрытия. На этой и следующей неделе будут асфальтировать остальные части трассы.

Фото: соцсети трассы «Мадринг»