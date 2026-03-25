Хуан-Пабло Монтойя: «Расселлу важно уничтожить Антонелли на Гран-при Японии»

Монтойя уверен, что Расселлу необходима разгромная победа над Антонелли.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что на Гран-при Японии пилоту «Мерседеса » Джорджу Расселлу нужно взять реванш у напарника Андреа Кими Антонелли .

«Я бы сказал, что Джорджу есть что терять в большей степени, чем Кими. [На Гран-при Китая] для Кими все сложилось – и машина безопасности, и проблемы Джорджа в квалификации. Но он показал результат, сделал то, что должен был сделать, и это придаст ему уверенности.

Джорджу важно уничтожить Кими в следующей гонке. В «Ф-1» необходимо управлять ситуацией с напарником и контролировать, что происходит у него в голове. Можно просто справляться с этим, а можно справляться хорошо – это большая разница», – сообщил эксперт.

