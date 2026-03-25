Стефано Доменикали: «Мечта многих итальянцев – титул Антонелли в составе «Феррари»

Доменикали рассказал о сценарии мечты для итальянских фанатов «Ф-1».

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали прокомментировал первую победу Андреа Кими Антонелли и гипотетический переход пилота «Мерседеса» в «Феррари».

«То, что такой молодой парень выиграл Гран-при Китая – плюс не только для него, но и для всей «Ф-1». Неправильно оказывать на него слишком большое давление, но ему придется привыкнуть к подобному.

«Феррари» очень важна для итальянцев. От Кими зависит, сможет ли он трансформировать эту энергию, которая традиционно сосредоточена на конкретной команде. Очевидно, мечта многих итальянцев – титул Кими в составе «Феррари », чтобы все были довольны», – заявил Доменикали.

