Юки Цунода: «Я не бросил попыток вернуться в «Ф-1» и нахожусь в своей лучшей форме»

Цунода порассуждал о шансе на возвращение в «Ф-1».

Резервный пилот «Ред Булл» Юки Цунода рассказал о своей форме и стремлении вернуться на решетку.

«На самом деле я все равно довольно серьезно готовился к сезону с физической точки зрения. Пожалуй, сейчас я в лучшей форме в своей жизни. Думаю, если говорить о показателях, сейчас я даже сильнее, чем в прошлом году. Я определенно доволен своей формой – моим мышцам просто нужно несколько кругов, чтобы снова привыкнуть к пилотированию болида.

Иногда это ощущалось странно – так активно готовиться и тренироваться, зная, что ты не будешь гоняться. Но случиться может все, что угодно. Команда тоже так сказала. Я максимально готов, я в своей лучшей форме, и настрой такой: «Если команда скажет, что нужно запрыгнуть в кокпит, надо сделать все, чтобы дать результат».

На мой взгляд, важно, чтобы тебя видели – не только в «Ред Булл», но и в паддоке в целом. Я не бросил попыток вернуться в «Ф-1». Пилотировать в других сериях – в каком-то смысле плюс, поскольку ты сохраняешь форму, но в то же время толком не знаешь, что происходит в «Ф-1».

Наблюдать за гонками было достаточно тяжело. Когда смотришь на экран, это определенно другой опыт. На тестах в Бахрейне все было хорошо, но гоночная неделя – другая история, было действительно трудно. В то же время я понял, как для меня важна «Ф-1», насколько я жажду вернуться за руль.

Но я не зацикливаюсь на мыслях о будущем, потому что это вне моей власти. Я всегда думаю о том, как извлечь максимум из своего дня, даже если ты не в лучшем положении. К примеру, наблюдать за гонками по экрану – не лучшее положение, но ты все равно можешь что-то сделать», – отметил японец.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
