Рикардо Патрезе: «Расселл наверняка потеряет сон – будет думать об Антонелли»

Патрезе предположил проблемы со сном у Расселла из-за Антонелли.

Бывший гонщик «Формулы-1» Рикардо Патрезе высказался о первой победе Андреа Кими Антонелли на Гран-при Китая и предстоящей борьбе пилота «Мерседеса» с напарником Джорджем Расселлом .

«Год назад, когда все критиковали Антонелли, говоря, что он слишком молод и ставя под сомнение выбор Тото [Вольффа], я отвечал, что ему просто нужно время.

Я знал его с тех пор, когда он был еще ребенком, гонялся в картинге. Он большой друг для меня и моей семьи, и я знал, что он хорош, что он справится. Я был прав, когда говорил, что нужно подождать хотя бы год, чтобы он освоился в «Формуле-1».

Сейчас все идет хорошо. После двух гонок он близок к Расселлу, потому что быстро учится. Он привык к давлению с картинга, ведь даже на чемпионате мира по картингу давление на высочайшем уровне. Он способен справиться с давлением в «Формуле-1».

Так что он может стать претендентом на титул. Джордж Расселл наверняка потеряет сон – будет думать о Кими», – заявил итальянец.

