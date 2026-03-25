  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  Рикардо Патрезе: «Расселл наверняка потеряет сон – будет думать об Антонелли»
1

Рикардо Патрезе: «Расселл наверняка потеряет сон – будет думать об Антонелли»

Патрезе предположил проблемы со сном у Расселла из-за Антонелли.

Бывший гонщик «Формулы-1» Рикардо Патрезе высказался о первой победе Андреа Кими Антонелли на Гран-при Китая и предстоящей борьбе пилота «Мерседеса» с напарником Джорджем Расселлом.

«Год назад, когда все критиковали Антонелли, говоря, что он слишком молод и ставя под сомнение выбор Тото [Вольффа], я отвечал, что ему просто нужно время.

Я знал его с тех пор, когда он был еще ребенком, гонялся в картинге. Он большой друг для меня и моей семьи, и я знал, что он хорош, что он справится. Я был прав, когда говорил, что нужно подождать хотя бы год, чтобы он освоился в «Формуле-1».

Сейчас все идет хорошо. После двух гонок он близок к Расселлу, потому что быстро учится. Он привык к давлению с картинга, ведь даже на чемпионате мира по картингу давление на высочайшем уровне. Он способен справиться с давлением в «Формуле-1».

Так что он может стать претендентом на титул. Джордж Расселл наверняка потеряет сон – будет думать о Кими», – заявил итальянец.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
logoМерседес
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoАндреа Кими Антонелли
logoРикардо Патрезе
Гран-при Китая
logoТото Вольфф
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Кими в слюни размотал машину в Австралии. в Китае въехал в Аджара. авария в каждые выходные - отличный признак. у Рассела же в квале в Китае возникли технические проблемы, иначе большой вопрос, кто взял бы поул и гонку.
пока я вижу, что это Патрезе потерял сон и думает о Кими.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
