Расселл и Антонелли используют шлемы и комбинезоны в «волчьей» расцветке на Гран-при Японии

«Мерседес» представил «волчьи» шлемы и комбинезоны.

«Мерседес» показал особые шлемы и комбинезоны гонщиков для предстоящего Гран-при Японии.

Шлемы Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли украшены изображением головы волка, форма выполнена в том же стиле.

Ранее немецкая команда показала ливрею с изображением морды волка на переднем антикрыле. Дизайн создан вместе с Y-3 – брендом adidas и Едзи Ямамото.

В «Мерседесе» представили особую ливрею для Гран-при Японии

Фото: соцсети команды «Мерседес»