Расселл и Антонелли используют шлемы и комбинезоны в «волчьей» расцветке на Гран-при Японии
«Мерседес» представил «волчьи» шлемы и комбинезоны.
«Мерседес» показал особые шлемы и комбинезоны гонщиков для предстоящего Гран-при Японии.
Шлемы Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли украшены изображением головы волка, форма выполнена в том же стиле.
Ранее немецкая команда показала ливрею с изображением морды волка на переднем антикрыле. Дизайн создан вместе с Y-3 – брендом adidas и Едзи Ямамото.
В «Мерседесе» представили особую ливрею для Гран-при Японии
Опубликовал: Михаил Ширяев
12 комментариев
Зачем ругаешься, начальника
как будто потолок белили
Что-то красили, а потом гоняться.
Как-то неудачно вышло, на мой взгляд 😁
Они кажись у меня на отделке квартиры работали)
Намёк на Вольфа?
Как будто муку просыпали
Будто красили стены и полностью испачкались.
В Ф1 странные представления о внешнем мире. У Хааса Годзилла, которой нет, у Мерседес извалянные в муке комбезы- волчья расцветка🤔
Наркобароны
