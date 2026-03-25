Расселл и Антонелли используют шлемы и комбинезоны в «волчьей» расцветке на Гран-при Японии

«Мерседес» представил «волчьи» шлемы и комбинезоны.

«Мерседес» показал особые шлемы и комбинезоны гонщиков для предстоящего Гран-при Японии.

Шлемы Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли украшены изображением головы волка, форма выполнена в том же стиле.

Ранее немецкая команда показала ливрею с изображением морды волка на переднем антикрыле. Дизайн создан вместе с Y-3 – брендом adidas и Едзи Ямамото.

Фото: соцсети команды «Мерседес»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Зачем ругаешься, начальника
как будто потолок белили
Что-то красили, а потом гоняться.
Как-то неудачно вышло, на мой взгляд 😁
Они кажись у меня на отделке квартиры работали)
Намёк на Вольфа?
Как будто муку просыпали
Будто красили стены и полностью испачкались.
В Ф1 странные представления о внешнем мире. У Хааса Годзилла, которой нет, у Мерседес извалянные в муке комбезы- волчья расцветка🤔
