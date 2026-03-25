Дэн Тиктум о новой «Ф-1»: «Пара сотен килограммов батарейного дерьма, мотор, который звучит как говно. Чушь, а не гонки»
Гонщик «Формулы E» Дэн Тиктум негативно оценил борьбу в «Формуле-1» после смены технических и моторных правил.
«Это ужасно, абсолютно ужасно.
Сейчас борьба плохая в самых разных чемпионатах. В WEC баланс производительности, а это просто бред, на мой взгляд.
В «Ф-1» пара сотен килограммов батарейного дерьма, мотор, который звучит как говно, поднятие ноги с педали газа, энергия заканчивается на прямых. Это просто чушь, а не гонки.
Есть причины, почему люди любят машины и любят гонки, и это в первую очередь грустно, откровенно говоря. Не в это я влюбился ребенком, и, осмелюсь предположить, большинство фанатов со мной согласятся.
Гонки в «Ф-1» стали гораздо более хаотичными, обгонов стало куда больше, но это искусственное, не так ли? Это не настоящие обгоны, но что есть, то есть», – заявил британец.
«Формулу-1» все чаще сравнивают с «Формулой E». Обоснованно?
Рейтинг Гран-при «Ф-1»: самые сложные для физики, пилотажа и настроек