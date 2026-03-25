  Дэн Тиктум о новой «Ф-1»: «Пара сотен килограммов батарейного дерьма, мотор, который звучит как говно. Чушь, а не гонки»
Дэн Тиктум о новой «Ф-1»: «Пара сотен килограммов батарейного дерьма, мотор, который звучит как говно. Чушь, а не гонки»

Тиктум подверг резкой критике новую «Ф-1».

Гонщик «Формулы E» Дэн Тиктум негативно оценил борьбу в «Формуле-1» после смены технических и моторных правил.

«Это ужасно, абсолютно ужасно.

Сейчас борьба плохая в самых разных чемпионатах. В WEC баланс производительности, а это просто бред, на мой взгляд.

В «Ф-1» пара сотен килограммов батарейного дерьма, мотор, который звучит как говно, поднятие ноги с педали газа, энергия заканчивается на прямых. Это просто чушь, а не гонки.

Есть причины, почему люди любят машины и любят гонки, и это в первую очередь грустно, откровенно говоря. Не в это я влюбился ребенком, и, осмелюсь предположить, большинство фанатов со мной согласятся.

Гонки в «Ф-1» стали гораздо более хаотичными, обгонов стало куда больше, но это искусственное, не так ли? Это не настоящие обгоны, но что есть, то есть», – заявил британец.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
Дэниел Тиктум
8 комментариев
Стопроцентное попадание
Ответ Василий Бородин_1117096294
Стопроцентное попадание
Смотрю ф1 со времен Сенны. Но похоже это последний сезон.
все верно , это не ф1 это овно, только вот зачем это придумали , или зачем таких дегенератов подпускать к серии , чтоб они там что то придумали якобы думая об экологии, ну это же абсурд на свмом деле😁
Не в бровь, а в глаз!))
Он фанат Ферстаппена, по мнению некоторых индивидуумов.
Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
1 минуту назад
Хуан-Пабло Монтойя: «Расселлу важно уничтожить Антонелли на Гран-при Японии»
42 минуты назад
Стефано Доменикали: «Мечта многих итальянцев – титул Антонелли в составе «Феррари»
59 минут назад
Юки Цунода: «Я не бросил попыток вернуться в «Ф-1» и нахожусь в своей лучшей форме»
сегодня, 14:02
Рикардо Патрезе: «Расселл наверняка потеряет сон – будет думать об Антонелли»
сегодня, 13:30
Расселл и Антонелли используют шлемы и комбинезоны в «волчьей» расцветке на Гран-при Японии
сегодня, 12:52Фото
Тото Вольфф: «90 процентов фанатов считают зрелищными гонки «Ф-1» 2026 года»
сегодня, 10:41
Ферстаппен провел дождевые тесты болида «Супер ГТ» на «Фудзи»
сегодня, 09:40Фото
Алонсо пропустит общение с прессой перед Гран-при Японии в связи со скорым рождением ребенка
сегодня, 09:13
Гельмут Марко: «Я был на связи с Ньюи. В «Астон Мартин» есть проблемы, которые быстро решить не получится»
сегодня, 09:02
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
