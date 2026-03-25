Дэн Тиктум о новой «Ф-1»: «Пара сотен килограммов батарейного дерьма, мотор, который звучит как говно. Чушь, а не гонки»

Тиктум подверг резкой критике новую «Ф-1».

Гонщик «Формулы E » Дэн Тиктум негативно оценил борьбу в «Формуле-1» после смены технических и моторных правил.

«Это ужасно, абсолютно ужасно.

Сейчас борьба плохая в самых разных чемпионатах. В WEC баланс производительности, а это просто бред, на мой взгляд.

В «Ф-1» пара сотен килограммов батарейного дерьма, мотор, который звучит как говно, поднятие ноги с педали газа, энергия заканчивается на прямых. Это просто чушь, а не гонки.

Есть причины, почему люди любят машины и любят гонки, и это в первую очередь грустно, откровенно говоря. Не в это я влюбился ребенком, и, осмелюсь предположить, большинство фанатов со мной согласятся.

Гонки в «Ф-1» стали гораздо более хаотичными, обгонов стало куда больше, но это искусственное, не так ли? Это не настоящие обгоны, но что есть, то есть», – заявил британец.

