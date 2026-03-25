20

Тото Вольфф: «90 процентов фанатов считают зрелищными гонки «Ф-1» 2026 года»

Вольфф заявил, что подавляющему большинству зрителей нравится новая «Ф-1».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что думает о жалобах пилотов на технические и моторные правила 2026 года, а также прокомментировал критику «Формулы-1» со стороны экс-советника «Ред Булл» Гельмута Марко.

– Давайте поговорим о новом регламенте: все жалуются на него, кроме «Мерседеса», который уезжает вдаль.

– Жалуются не все – скорее некоторые пилоты, у которых возникли проблемы со сложной системой управления энергией. Но главной целевой группой являются фанаты, и 90 процентов из них считают, что сейчас у нас зрелищные гонки – захватывающие и увлекательные.

– Разве нельзя было оставить старые добрые гонки?

– В спорте всегда нужно развиваться. Необходимо уважать обе стороны: позицию традиционалистов, которые хотят, чтобы «Ф-1» оставалась такой, какой была раньше, и новых болельщиков, которые говорят: «На самом деле нам нравится, как все устроено сейчас, так и должно быть». Нужно оценивать, какое решение станет лучшим для «Ф-1» и фанатов. В данный момент мы видим четкое направление.

– Что скажете скептикам, которые опасаются, что чемпионат скоро станет скучным из-за доминирования «Мерседеса»?

– Первые две гонки рисуют совершенно иную картину. Я не переживаю, что станет скучно. У нас хороший темп, но у «Феррари» тоже. «Макларен» подтянется, и остальные команды быстро разберутся, как работать с энергией. Мы видим крайне захватывающую и зрелищную борьбу – не только в группе лидеров, между нами и «Феррари», но и в середине пелотона с большим количеством обгонов.

Возможно, нужно внести изменения в формат квалификации, где надо немного снизить зависимость от батареи. Мы над этим работаем.

– Доктор Марко говорит, что без сильных стартов «Феррари» в гонках почти ничего не происходило бы…

– В конце концов, доктор – традиционалист. Надо уважать его мнение.

– Вы скучаете по Марко в паддоке?

– Мир движется вперед, и неважно, речь о Ники [Лауде], мне или Гельмуте. Личности важны для «Ф-1», и когда кто-то уходит, для шоу это минус, но такова реальность.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: oe24
logoМерседес
регламент
logoНики Лауда
logoРед Булл
logoФеррари
logoТото Вольфф
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoМакларен
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тото, эти фанаты с тобой в одной комнате?
Ответ derkacz1
В одном самолете были недавно, как раз Кими не было, это 10%
Да , конечно зрелищно !
Только смотрят уже не сами гонки , а на цирк происходящий вокруг Ф1 .

Что то на уровне фигурного катания 🤗

Жена Смолова , фигурное катание, Мостовой , Генич , медиафутбол , Ротенберг , депутаты.
Кого ещё можно дописать в эту шайку-лейку? И вот , на подходе Ф1 в эту кагорту
Ответ Злой Руся
Аналогия может не совсем подходящая, но будто ufc превращают в реслинг
Ответ Dex 777
Точно ! Если Макгрегор устраивал настоящее шоу перед поединками то, что творится сейчас , это просто какая то Санта Барбара 😂
Нам-то не гони(с)
ВЦИОМ чтоли проводил опрос?
Ответ VAX
Где буква «В» — это Вольфф, а не всероссийский.)
9 процентов. Нолик явно лишний.
Зрелищность какая-то искусственная ((
Дегтярев из мира автогонок?
У того если убрать младенцев и стариков, то же 90% занимается спортом
В одной шараге учились?
Если зрители уйдут, то Ф-1 обанкротится. Остальное все сказки
Ответ Moyst7
Зрители как смотрели, так и будут продолжать смотреть.
(+/- конечно были/есть/будут колебания.)
Это абсолютно однозначно - и для Ф1, и для кёрлинга, и для чего угодно, в принципе.
Может первое время, пока ничего непонятно, скоро станет довольно предсказуемо и уныло
Ответ Blue Monster
Может быть, а может и не быть.
да, именно потому FIALiberty стали скрывать реальную скорость на прямых, видимо, чтоб у зрителей голова не закружилась от такой феерии.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ферстаппен провел дождевые тесты болида «Супер ГТ» на «Фудзи»
сегодня, 09:40Фото
Алонсо пропустит общение с прессой перед Гран-при Японии в связи со скорым рождением ребенка
сегодня, 09:13
Гельмут Марко: «Я был на связи с Ньюи. В «Астон Мартин» есть проблемы, которые быстро решить не получится»
сегодня, 09:02
Тото Вольфф назвал «глупыми» слухи о Ферстаппене в «Мерседесе»: «Нет причин даже думать о смене состава»
сегодня, 08:21
Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
вчера, 18:45
Гельмут Марко: «Если убрать старты «Феррари», в гонках «Ф-1» сейчас не происходит ничего интересного»
вчера, 18:19
Ральф Шумахер: «В конце прямой скорость машины может упасть на 40-50 км/ч, хотя гонщик не убирает ногу с педали. В «Ф-1» понимают, что есть проблема»
вчера, 16:53
На покупку акций «Альпин» претендует владелец бейсбольной команды «Нью-Йорк Метс»
вчера, 16:07
Изак Аджар: «Надеюсь, что «Ред Булл» станет немного быстрее уже на Гран-при Японии»
вчера, 15:08
В «Мерседесе» представили особую ливрею для Гран-при Японии
вчера, 14:25Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем