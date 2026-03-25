Тото Вольфф: «90 процентов фанатов считают зрелищными гонки «Ф-1» 2026 года»

Вольфф заявил, что подавляющему большинству зрителей нравится новая «Ф-1».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что думает о жалобах пилотов на технические и моторные правила 2026 года, а также прокомментировал критику «Формулы-1» со стороны экс-советника «Ред Булл » Гельмута Марко .

– Давайте поговорим о новом регламенте: все жалуются на него, кроме «Мерседеса», который уезжает вдаль.

– Жалуются не все – скорее некоторые пилоты, у которых возникли проблемы со сложной системой управления энергией. Но главной целевой группой являются фанаты, и 90 процентов из них считают, что сейчас у нас зрелищные гонки – захватывающие и увлекательные.

– Разве нельзя было оставить старые добрые гонки?

– В спорте всегда нужно развиваться. Необходимо уважать обе стороны: позицию традиционалистов, которые хотят, чтобы «Ф-1» оставалась такой, какой была раньше, и новых болельщиков, которые говорят: «На самом деле нам нравится, как все устроено сейчас, так и должно быть». Нужно оценивать, какое решение станет лучшим для «Ф-1» и фанатов. В данный момент мы видим четкое направление.

– Что скажете скептикам, которые опасаются, что чемпионат скоро станет скучным из-за доминирования «Мерседеса»?

– Первые две гонки рисуют совершенно иную картину. Я не переживаю, что станет скучно. У нас хороший темп, но у «Феррари» тоже. «Макларен » подтянется, и остальные команды быстро разберутся, как работать с энергией. Мы видим крайне захватывающую и зрелищную борьбу – не только в группе лидеров, между нами и «Феррари», но и в середине пелотона с большим количеством обгонов.

Возможно, нужно внести изменения в формат квалификации, где надо немного снизить зависимость от батареи. Мы над этим работаем.

– Доктор Марко говорит, что без сильных стартов «Феррари» в гонках почти ничего не происходило бы…

– В конце концов, доктор – традиционалист. Надо уважать его мнение.

– Вы скучаете по Марко в паддоке?

– Мир движется вперед, и неважно, речь о Ники [Лауде], мне или Гельмуте. Личности важны для «Ф-1», и когда кто-то уходит, для шоу это минус, но такова реальность.

Гельмут Марко: «Если убрать старты «Феррари», в гонках «Ф-1» сейчас не происходит ничего интересного»

Сколько и где проигрывают «Мерседесу» команды «Ф-1»?