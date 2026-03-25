Ферстаппен провел дождевые тесты болида «Супер ГТ» на «Фудзи»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен провел частные тесты на автодроме «Фудзи» перед Гран-при Японии.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» сел за руль «Ниссан» Z NISMO GT500, который используют в серии «Супер ГТ», в ливрее «Ред Булл». Заезды проходили под дождем.

Ферстаппен лихо ворвался в суперкары: победы на «Феррари» и «Мерседесе», всеобщий ажиотаж и внезапный дисквал

Ферстаппен ноет о новой «Ф-1» только потому, что не побеждает

Опубликовал: Михаил Ширяев
Кстати, почему не провели второй ГП в Японии как раз на «Фудзи» из-за отмены гонок в СА и Бахрейне? Трасса наверняка омологирована. Назвали бы Гран-при Тихого океана.

Бонусом можно было бы и в Сепанг заглянуть, не так и далеко в плане логистики. И вот оба апрельских слота заняты.

Или таки рассчитывают провести заезды у шейхов осенью?
Ответ Семен Клейменов
Да провести-то можно. Но с коммерческой стороной за месяц никак не разобраться, а зачем проводить тогда, если толком не заработать на этом?
макс найдёт чем заняться пока у ф1 критические дни😁
Он везде отметиться решил?
