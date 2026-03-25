Алонсо пропустит общение с прессой перед Гран-при Японии в связи со скорым рождением ребенка

Алонсо должен стать отцом в ближайшие дни.

«Астон Мартин» сообщил, что Фернандо Алонсо пропустит общение с прессой в четверг, 26 марта, перед Гран-при Японии .

У двукратного чемпиона «Формулы-1» и его подруги Мелиссы Хименес должен родиться ребенок в ближайшие дни.

Алонсо не собирается пропускать уик-энд целиком, однако ему удалось максимально оттянуть отправление в Сузуку.

Ранее стало известно, что испанец не примет участия в первой практике, его заменит третий пилот «Астон Мартин » Джек Кроуфорд.

Как сообщает BBC, ребенок Алонсо и Хименес уже родился. Подтверждения этой информации от семьи пока нет.

