  • Алонсо пропустит общение с прессой перед Гран-при Японии в связи со скорым рождением ребенка
Алонсо пропустит общение с прессой перед Гран-при Японии в связи со скорым рождением ребенка

Алонсо должен стать отцом в ближайшие дни.

«Астон Мартин» сообщил, что Фернандо Алонсо пропустит общение с прессой в четверг, 26 марта, перед Гран-при Японии.

У двукратного чемпиона «Формулы-1» и его подруги Мелиссы Хименес должен родиться ребенок в ближайшие дни.

Алонсо не собирается пропускать уик-энд целиком, однако ему удалось максимально оттянуть отправление в Сузуку.

Ранее стало известно, что испанец не примет участия в первой практике, его заменит третий пилот «Астон Мартин» Джек Кроуфорд.

Как сообщает BBC, ребенок Алонсо и Хименес уже родился. Подтверждения этой информации от семьи пока нет.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
Если малыш появится во время гран при в Сузуке, то союз Алонсо и Хонда создан на небесах)
На такой машине можно и этап пропустить
Не исключено, что выступит с сыном в одной команде лет через 20 😁
