Гельмут Марко: «Я был на связи с Ньюи. В «Астон Мартин» есть проблемы, которые быстро решить не получится»

«Астон Мартин» нескоро разберется с трудностями, заявил Марко.

Бывший советник «Ред Булл » Гельмут Марко высказался о руководителе «Астон Мартин» Эдриане Ньюи , с которым долго работал вместе, и о проблемах британской команды.

«Я был с ним на связи. Ему сейчас нелегко. В этом проекте есть проблемы, которые быстро решить не получится», – отметил австриец.

