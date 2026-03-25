  • Гельмут Марко: «Я был на связи с Ньюи. В «Астон Мартин» есть проблемы, которые быстро решить не получится»
Гельмут Марко: «Я был на связи с Ньюи. В «Астон Мартин» есть проблемы, которые быстро решить не получится»

«Астон Мартин» нескоро разберется с трудностями, заявил Марко.

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о руководителе «Астон Мартин» Эдриане Ньюи, с которым долго работал вместе, и о проблемах британской команды.

«Я был с ним на связи. Ему сейчас нелегко. В этом проекте есть проблемы, которые быстро решить не получится», – отметил австриец.

Майк Крак о вибрации двигателя на болиде «Астон Мартин»: «Не могу назвать точные сроки, в которые проблема будет решена»

Дэвид Крофт о вибрациях мотора «Хонды»: «Решение проблемы займет месяцы»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: oe24
Да это сразу было понятно, и пока топы будут дорабатывать болид и улучшать скорость, Астон будет создавать болид, возможно и в следующем году борьбы за подиум не предвидеться, так что перспективы Алонсо выиграть хоть одну гонку так себе, а вот на подиум и халк попал, так что здесь ещё мизерные шансы есть
Да это сразу было понятно, и пока топы будут дорабатывать болид и улучшать скорость, Астон будет создавать болид, возможно и в следующем году борьбы за подиум не предвидеться, так что перспективы Алонсо выиграть хоть одну гонку так себе, а вот на подиум и халк попал, так что здесь ещё мизерные шансы есть
На подиум он не так давно заезжал, ему этого мало.
На подиум он не так давно заезжал, ему этого мало.
Эпичный был подиум, перца на доли секунды обставил на финише
А на связи с Лоран Мекьесом был Гельмут - проект РБР когда решит проблемы, можно тоже узнать?
