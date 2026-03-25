Тото Вольфф назвал «глупыми» слухи о Ферстаппене в «Мерседесе»: «Нет причин даже думать о смене состава»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал сообщения в СМИ о предполагаемом переходе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в немецкую команду в 2027 году.
«Поразительно, что эти глупые слухи появляются уже в марте. Настолько глупые – обычно такие вещи начинают обсуждать в июле.
Не знаю, кто снова это раздувает. У нас два гонщика с долгосрочными, многолетними контрактами. Я максимально доволен ими. Оба выдают топ-выступления, так что нет никаких причин даже думать о смене состава или других пилотах. Говорю это с огромным уважением к Максу», – подчеркнул менеджер.
Год назад его переговорная позиция была намного крепче относительно Мерседеса , а теперь ситуация развернулась наоборот , и это уже ему нужен Мерседес , а не наоборот .
А уже в августе, бывает и такое, глупыми больше не кажутся.)