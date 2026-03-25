Тото Вольфф назвал «глупыми» слухи о Ферстаппене в «Мерседесе»: «Нет причин даже думать о смене состава»

Вольфф отреагировал на «глупые» слухи о сделке с Ферстаппеном.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф прокомментировал сообщения в СМИ о предполагаемом переходе пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена в немецкую команду в 2027 году.

«Поразительно, что эти глупые слухи появляются уже в марте. Настолько глупые – обычно такие вещи начинают обсуждать в июле.

Не знаю, кто снова это раздувает. У нас два гонщика с долгосрочными, многолетними контрактами. Я максимально доволен ими. Оба выдают топ-выступления, так что нет никаких причин даже думать о смене состава или других пилотах. Говорю это с огромным уважением к Максу», – подчеркнул менеджер.

