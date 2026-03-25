  Тото Вольфф назвал «глупыми» слухи о Ферстаппене в «Мерседесе»: «Нет причин даже думать о смене состава»
Тото Вольфф назвал «глупыми» слухи о Ферстаппене в «Мерседесе»: «Нет причин даже думать о смене состава»

Вольфф отреагировал на «глупые» слухи о сделке с Ферстаппеном.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал сообщения в СМИ о предполагаемом переходе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в немецкую команду в 2027 году.

«Поразительно, что эти глупые слухи появляются уже в марте. Настолько глупые – обычно такие вещи начинают обсуждать в июле.

Не знаю, кто снова это раздувает. У нас два гонщика с долгосрочными, многолетними контрактами. Я максимально доволен ими. Оба выдают топ-выступления, так что нет никаких причин даже думать о смене состава или других пилотах. Говорю это с огромным уважением к Максу», – подчеркнул менеджер.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: oe24
возможные переходы
logoФормула-1
logoМерседес
logoРед Булл
logoТото Вольфф
logoМакс Ферстаппен
Макс нужен там где сможет закрыть разницу по пилотажу , т.е. это должно быть заведомо равный или уступающий немного болид . А в машине которая на одной прямой отыгрывает 0,8 десяток он со своей конской зп и закидонами не нужен . Там и Цунода показался бы новым Сенной .
Год назад его переговорная позиция была намного крепче относительно Мерседеса , а теперь ситуация развернулась наоборот , и это уже ему нужен Мерседес , а не наоборот .
С тобой трудно не согласится , но кто даст гарантию , что такие отрывы будут после японского перерыва ? Они смотрят дальше и дальше отрывы будут сокращаться , догонять проще чем убегать ! Ферзь сейчас смотрится уныло , но он доказал , что умеет бить равных по силе , ну во всяком случае так выглядело ранее … поэтому он сейчас на рынке самый ценный
Какие отрывы сократятся? Ты вообще уверен что мерсы ездят на полную катушку? Я например нет. У них есть запас как и мощности так и возможностей для маневров. Да и ближайший конкурент в лице Феррари чаще славится тем, что с обновлениями может отстать ещё больше от конкурента, нежели приблизиться. Про остальных я вообще молчу, там в реальном гоночном темпе где-то 0.6-1с с круга отставания, такое никак не отыгрывается за пару месяцев. На такое чаще уходят годы. Ферзь доказал что умеет бить равных по силе? Это где? У него за всю карьеру был один более менее сильный напарник-Риккардо, и первый полный сезон где точили машину не сугубо под Макса, он австралийцу проиграл. А напарников уровня Леклера или Рассела у него и подавно не было. А рассказывать байки как он в прошлом году боролся за титул на 4 машине чемпионата уже просто смешно. Вот сейчас у Макса 4 где-то машина чемпионата. Где он там бьется?
В Ф1 контракты то ничего, не стоят, а уж слова, тем более
«Поразительно, что эти глупые слухи появляются уже в марте. Настолько глупые – обычно такие вещи начинают обсуждать в июле.»

А уже в августе, бывает и такое, глупыми больше не кажутся.)
Полагаю можно поверить что эти слова правда. Когда Вольф напевал дифирамбы Максиму он это делал скорее для того чтобы получить запасной вариант, ведь с Расселом контракт заканчивался. И думаю как раз Джорджа могли поменять если бы на то пошло. Считаю что Антонелли был в безопасности, потому что именно из него Вольф хочет сделать второго Хэма, это сложно доказать, но по ощущениям реакция Вольфа на успехи Кими такая же как на успехи Хэма, а в случае неудачи всё время оправдывал, с Расселом было по скромнее. Да даже сейчас не могу однозначно сказать что Джордж в одну калитку выиграет у напарника, один сценарий при котором Антонелли выиграл мы уже посмотрели, и он будет не последний, и под давлением потенциального чемпионства пока непонятно как себя Рассел поведёт. В любом случае, сейчас, когда контракты долгосрочные, конечно же никто менять состав и думать не будет.
