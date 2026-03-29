  Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии-2026
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии-2026

Расклады в личном и командном зачетах «Ф-1» после Гран-при Японии.

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Японии

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 72 очка

2. Джордж Расселл («Мерседес») – 63

3. Шарль Леклер («Феррари») – 49

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 41

5. Ландо Норрис («Макларен») – 25

6. Оскар Пиастри («Макларен») – 21

7. Оливер Бермэн («Хаас») – 17

8. Пьер Гасли («Альпин») – 15

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 12

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 10

11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 4

12. Изак Аджар («Ред Булл») – 4

13. Габриэл Бортолето («Ауди») – 2

14. Карлос Сайнс («Уильямс») – 2

15. Эстебан Окон («Хаас») – 1

16. Франко Колапинто («Альпин») – 1

17. Нико Хюлькенберг («Ауди») – 0

18. Алекс Албон («Уильямс») – 0

19. Валттери Боттас («Кадиллак») – 0

20. Серхио Перес («Кадиллак») – 0

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 0

22. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Мерседес» – 135 очков

2. «Феррари» – 90

3. «Макларен» – 46

4. «Хаас» – 18

5. «Альпин» – 16

6. «Ред Булл» – 16

7. «Рейсинг Буллз» – 14

8. «Ауди» – 2

9. «Уильямс» – 2

10. «Кадиллак» – 0

11. «Астон Мартин» – 0

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гасли и тут выше Макса
Не знаю, стоит ли надеяться на летнюю директиву или нет. Пока Феррари нужно стараться набирать максимум, ну и улучшать машину в перерыве. Но пока все выглядит так, что главное в гонке не отпускать Мерседеса в чистый воздух. Как бы странно это не звучало для красных, но хорошо, что Макларены включились в борьбу, вместе с ними можно оттяпать у них очки.
Не знаю, стоит ли надеяться на летнюю директиву или нет. Пока Феррари нужно стараться набирать максимум, ну и улучшать машину в перерыве. Но пока все выглядит так, что главное в гонке не отпускать Мерседеса в чистый воздух. Как бы странно это не звучало для красных, но хорошо, что Макларены включились в борьбу, вместе с ними можно оттяпать у них очки.
Ничего себе оптимизм, не станет мерс на секунду медленнее от директивы, никакие очки мак у мерса не отнимет, у фур отнимет, но те и не борятся за титул. А для тех кто надеется что директива повлияет, новость фуры сами делают движок с повышенным коэффициентом сжатия, стали бы они его делать, если бы директива запретила это ?
Оптимист во мне каждый сезон верит и считает очки. И сейчас вроде всего 23 очка, 5 недель перерыва и вдруг какие-то новинки, а потом возможность доработки мотора и 1 юиня читеры станут намного слабее, но реалист понимает, что такую ракету в этом сезоне невозможно догнать даже с директивой и снова ждать следующий год...
Ну что же, Фуры итоги, звездолёт в другой категории. Привет свидетелям одного темпа. Мак уже где то рядом, Фуры уже не понятно 2 или 3, Альпин не так и далеко. Когда РБ допилит болид, их СУ зарешает. Преимущества по стартам практически нет. Насколько я помню в спринте Китая мак стартовал примерно так же, и тут примерно так же. И пусть никого не обманывает борьба с расселом, у него болид плохо настроили, мерс намного быстрее и мака и фур. И да максималка у фур ужасная, спасибо дряхлой СУ с маленькой турбиной.
Остаюсь оптимистом и верю, что в следующем сезоне у Феррари всё получится!
«Наконец понял, что ты имеешь в виду, говоря о грибах». Пиастри о том, как Леклер сравнивал «Ф-1» с «Марио Карт»
1 минуту назад
Оскар Пиастри: «Второе место для «Макларена» в данный момент – вполне достойный результат, расстраиваться точно не стоит»
14 минут назад
Шарль Леклер о 3-м месте: «Нервная гонка. Не удалось достать Пиастри, но было круто»
16 минут назад
Андреа Кими Антонелли: «Думать о победе в чемпионате пока рано, но мы на правильном пути. Мне нужно тренировать старты»
28 минут назад
Пиастри признан гонщиком дня на Гран-при Японии
41 минуту назад
Антонелли стал самым молодым лидером «Ф-1» в истории, почти на 3 года улучшив рекорд Хэмилтона
46 минут назад
