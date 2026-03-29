Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии-2026
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Японии
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 72 очка
2. Джордж Расселл («Мерседес») – 63
3. Шарль Леклер («Феррари») – 49
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 41
5. Ландо Норрис («Макларен») – 25
6. Оскар Пиастри («Макларен») – 21
7. Оливер Бермэн («Хаас») – 17
8. Пьер Гасли («Альпин») – 15
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 12
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 10
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 4
12. Изак Аджар («Ред Булл») – 4
13. Габриэл Бортолето («Ауди») – 2
14. Карлос Сайнс («Уильямс») – 2
15. Эстебан Окон («Хаас») – 1
16. Франко Колапинто («Альпин») – 1
17. Нико Хюлькенберг («Ауди») – 0
18. Алекс Албон («Уильямс») – 0
19. Валттери Боттас («Кадиллак») – 0
20. Серхио Перес («Кадиллак») – 0
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 0
22. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Мерседес» – 135 очков
2. «Феррари» – 90
3. «Макларен» – 46
4. «Хаас» – 18
5. «Альпин» – 16
6. «Ред Булл» – 16
7. «Рейсинг Буллз» – 14
8. «Ауди» – 2
9. «Уильямс» – 2
10. «Кадиллак» – 0
11. «Астон Мартин» – 0
