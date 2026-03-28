Гран-при Японии-2026. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 8:00

В Сузуке пройдет третья гонка «Формулы-1» 2026 года.

Старт – в воскресенье, 29 марта, в 8:00 по московскому времени.

Гран-при Японии

Сузука

29 марта 2026 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Оскар Пиастри («Макларен»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

7. Пьер Гасли («Альпин»)

8. Изак Аджар («Ред Булл»)

9. Габриэл Бортолето («Ауди»)

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

11. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

12. Эстебан Окон («Хаас»)

13. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

15. Франко Колапинто («Альпин»)

16. Карлос Сайнс («Уильямс»)

17. Алекс Албон («Уильямс»)

18. Оливер Бермэн («Хаас»)

19. Серхио Перес («Кадиллак»)

20. Валттери Боттас («Кадиллак»)

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

22. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

