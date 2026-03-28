Гран-при Японии-2026. 3-я практика. Антонелли – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й

Антонелли – быстрейший в 3-й практике в Японии, Расселл и Леклер в топ-3.

Гран-при Японии

Сузука

28 марта 2026 года

3-я практика

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 1.29,362 (18 кругов)

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,254 (18)

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,867 (20)

4. Оскар Пиастри («Макларен») +1,002 (19)

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,021 (23)

6. Ландо Норрис («Макларен») +1,238 (13)

7. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1,296 (21)

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,548 (22)

9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1,638 (21)

10. Пьер Гасли («Альпин») +1,720 (20)

11. Изак Аджар («Ред Булл») +1,732 (21)

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,735 (21)

13. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1,926 (17)

14. Эстебан Окон («Хаас») +1,964 (22)

15. Оливер Бермэн («Хаас») +2,196 (18)

16. Алекс Албон («Уильямс») +2,371 (20)

17. Франко Колапинто («Альпин») +2,397 (25)

18. Карлос Сайнс («Уильямс») +2,467 (26)

19. Валттери Боттас («Кадиллак») +3,141 (20)

20. Серхио Перес («Кадиллак») +3,178 (18)

21. Ланс Стролл («Астон Мартин») +4,123 (19)

22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4,167 (14)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Бэрмэн-медиум, остальные-софт
Не,ну это реальная самовозка от меринов, похоже реально только директива от ФИА может их остановить
Ответ Magista_17
0,8 как с куста
Ответ ЗлойМайор
Вот именно
И это еще клиентские команды не до конца разобрались в режимах работы этого двигателя
Бермэн-медиум, все остальные- софт.
Мерсы поиграли 2 две практики и решили что хватит.
Ответ MAGiRUS
Они не врубали мотор, ещё вчера все было понятно, когда мак с большим дрегом вез мерсам 11 км на какой то прямой, а на лонгранах мак сливал больше секунды, ну а фуры всегда сливают 6-8 десяток, только хороший старт им помогал немного побороться, но без шансов на успех.
Очевидно, что и Феррари теперь могут полностью сконцентрироваться на борьбе с друг с другом; про Мерседесы можно забыть))
Ну, если только Мерседес не начнет опять играть в кошки-мышки
Ну за 5 недель надеюсь подтянутся уже к Мерсам…
Ответ Ram89
Пока не начнут улучшать моторы точно никто не подтянется, а разрешат улучшить только к Канаде (если успеет кто после Майами)
Ответ wowsergio
У мерседеса три клиентские команды если что.
Если и быть чемпионам из пилотов мерса то лучше Кими
Ладно пора признать действительность этот сезон всё. У мерса отличное шасси, едут всегда с первой практики, и нереальный движок с батареей. У Фур хороший старт и неплохое прохождение медленных поворотов, никакая СУ, высокий дрег,шасси как уже понятно не едет из коробки как у мерса.
кстати если Ауди реально теряет секунду из-за двигателя, то шасси то у них отличное однако.
