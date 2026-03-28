Гран-при Японии-2026. 3-я практика. Антонелли – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й
Сузука
28 марта 2026 года
3-я практика
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 1.29,362 (18 кругов)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,254 (18)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,867 (20)
4. Оскар Пиастри («Макларен») +1,002 (19)
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,021 (23)
6. Ландо Норрис («Макларен») +1,238 (13)
7. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1,296 (21)
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,548 (22)
9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1,638 (21)
10. Пьер Гасли («Альпин») +1,720 (20)
11. Изак Аджар («Ред Булл») +1,732 (21)
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,735 (21)
13. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1,926 (17)
14. Эстебан Окон («Хаас») +1,964 (22)
15. Оливер Бермэн («Хаас») +2,196 (18)
16. Алекс Албон («Уильямс») +2,371 (20)
17. Франко Колапинто («Альпин») +2,397 (25)
18. Карлос Сайнс («Уильямс») +2,467 (26)
19. Валттери Боттас («Кадиллак») +3,141 (20)
20. Серхио Перес («Кадиллак») +3,178 (18)
21. Ланс Стролл («Астон Мартин») +4,123 (19)
22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4,167 (14)
И это еще клиентские команды не до конца разобрались в режимах работы этого двигателя
Ну, если только Мерседес не начнет опять играть в кошки-мышки