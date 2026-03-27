Гран-при Японии-2026. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й

Пиастри – быстрейший во 2-й практике в Сузуке, Антонелли и Расселл в топ-3.

Гран-при Японии Сузука 27 марта 2026 года 2-я практика 1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.30,133 (29 кругов) 2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,092 (28) 3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,205 (29) 4. Ландо Норрис («Макларен») +0,516 (17) 5. Шарль Леклер («Феррари») +0,713 (28) 6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,847 (27) 7. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1,308 (27) 8. Алекс Албон («Уильямс») +1,363 (30) 9. Оливер Бермэн («Хаас») +1,365 (28) 10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,376 (29) 11. Эстебан Окон («Хаас») +1,399 (30) 12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,457 (31) 13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,475 (30) 14. Пьер Гасли («Альпин») +1,601 (29) 15. Изак Аджар («Ред Булл») +1,626 (29) 16. Габриэл Бортолето («Ауди») +1,939 (11) 17. Франко Колапинто («Альпин») +2,305 (28) 18. Валттери Боттас («Кадиллак») +2,482 (28) 19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3,463 (24) 20. Серхио Перес («Кадиллак») +3,556 (14) 21. Ланс Стролл («Астон Мартин») +3,818 (21) 22. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – не показал времени (1)