13

Гран-при Японии-2026. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й

Пиастри – быстрейший во 2-й практике в Сузуке, Антонелли и Расселл в топ-3.

Гран-при Японии

Сузука

27 марта 2026 года

2-я практика

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.30,133 (29 кругов)

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,092 (28)

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,205 (29)

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,516 (17)

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,713 (28)

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,847 (27)

7. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1,308 (27)

8. Алекс Албон («Уильямс») +1,363 (30)

9. Оливер Бермэн («Хаас») +1,365 (28)

10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,376 (29)

11. Эстебан Окон («Хаас») +1,399 (30)

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,457 (31)

13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,475 (30)

14. Пьер Гасли («Альпин») +1,601 (29)

15. Изак Аджар («Ред Булл») +1,626 (29)

16. Габриэл Бортолето («Ауди») +1,939 (11)

17. Франко Колапинто («Альпин») +2,305 (28)

18. Валттери Боттас («Кадиллак») +2,482 (28)

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3,463 (24)

20. Серхио Перес («Кадиллак») +3,556 (14)

21. Ланс Стролл («Астон Мартин») +3,818 (21)

22. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – не показал времени (1)

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoПьер Гасли
logoНико Хюлькенберг
результаты
logoОливер Бермэн
logoОскар Пиастри
logoЛьюис Хэмилтон
logoМерседес
logoГабриэл Бортолето
logoФеррари
logoЛанс Стролл
logoКарлос Сайнс
logoИзак Аджар
logoСерхио Перес
logoФранко Колапинто
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoУильямс
logoАлександр Албон
logoВалттери Боттас
logoФернандо Алонсо
logoРейсинг Буллз
logoЭстебан Окон
logoЛиам Лоусон
logoДжордж Расселл
logoАстон Мартин
logoАндреа Кими Антонелли
logoАрвид Линдблад
logoМакларен
logoАуди
logoАльпин
logoЛандо Норрис
Гран-при Японии
logoШарль Леклер
Кадиллак
logoХаас
logoФормула-1
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Фернандо, оказывается, батей стал. Поздравления отцу!)
Оскар молодчина.

Только давай на этот раз стартанем, ладно? :)
А то ждать до мая получится :/
1-21-софт
22-Линдблад-без времени
Феррари даже Макларен обскакал за две недели. Что же будет через пару месяцев
Хочется верить что Макларен попытается навязать борьбу за тройку
Ееее, Пиастри уделал Мерсов! Значит и Ландо с ними погоняется. Макларен не выбыл ни из чемпионской гонки, ни из гонки за кубок конструкторов. Ещё ничего не ясно
Оскар молодец, продолжай также)
Маки умеют дорабатывать машину.
Албону разбанили движок😏
Как всегда у макларен проблемы только на болиде Ландо
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем