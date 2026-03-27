Гран-при Японии-2026. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й
Сузука
27 марта 2026 года
2-я практика
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.30,133 (29 кругов)
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,092 (28)
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,205 (29)
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,516 (17)
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,713 (28)
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,847 (27)
7. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1,308 (27)
8. Алекс Албон («Уильямс») +1,363 (30)
9. Оливер Бермэн («Хаас») +1,365 (28)
10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,376 (29)
11. Эстебан Окон («Хаас») +1,399 (30)
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,457 (31)
13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,475 (30)
14. Пьер Гасли («Альпин») +1,601 (29)
15. Изак Аджар («Ред Булл») +1,626 (29)
16. Габриэл Бортолето («Ауди») +1,939 (11)
17. Франко Колапинто («Альпин») +2,305 (28)
18. Валттери Боттас («Кадиллак») +2,482 (28)
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3,463 (24)
20. Серхио Перес («Кадиллак») +3,556 (14)
21. Ланс Стролл («Астон Мартин») +3,818 (21)
22. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – не показал времени (1)
Только давай на этот раз стартанем, ладно? :)
А то ждать до мая получится :/
22-Линдблад-без времени