Гран-при Японии-2026. 1-я практика. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й
Сузука
27 марта 2026 года
1-я практика
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.31,666 (27 кругов)
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,026 (26)
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,132 (20)
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,199 (23)
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,289 (25)
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,374 (23)
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,791 (27)
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,863 (27)
9. Эстебан Окон («Хаас») +0,935 (23)
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0,999 (29)
11. Габриэл Бортолето («Ауди») +1,093 (27)
12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1,132 (26)
13. Изак Аджар («Ред Булл») +1,137 (27)
14. Оливер Бермэн («Хаас») +1,234 (27)
15. Пьер Гасли («Альпин») +1,312 (25)
16. Франко Колапинто («Альпин») +1,695 (24)
17. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,717 (26)
18. Алекс Албон («Уильямс») +2,031 (22)
19. Серхио Перес («Кадиллак») +2,555 (18)
20. Валттери Боттас («Кадиллак») +2,824 (24)
21. Ланс Стролл («Астон Мартин») +3,628 (22)
22. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») +4,696 (11)