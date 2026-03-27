Гран-при Японии-2026. 1-я практика. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й

Расселл опередил Антонелли и Норриса в практике «Ф-1» в Сузуке.

Гран-при Японии

Сузука

27 марта 2026 года

1-я практика

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.31,666 (27 кругов)

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,026 (26)

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,132 (20)

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,199 (23)

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,289 (25)

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,374 (23)

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,791 (27)

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,863 (27)

9. Эстебан Окон («Хаас») +0,935 (23)

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0,999 (29)

11. Габриэл Бортолето («Ауди») +1,093 (27)

12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1,132 (26)

13. Изак Аджар («Ред Булл») +1,137 (27)

14. Оливер Бермэн («Хаас») +1,234 (27)

15. Пьер Гасли («Альпин») +1,312 (25)

16. Франко Колапинто («Альпин») +1,695 (24)

17. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,717 (26)

18. Алекс Албон («Уильямс») +2,031 (22)

19. Серхио Перес («Кадиллак») +2,555 (18)

20. Валттери Боттас («Кадиллак») +2,824 (24)

21. Ланс Стролл («Астон Мартин») +3,628 (22)

22. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») +4,696 (11)

Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при Японии
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Маки начали что-то понимать в двигле мерсовском по ходу
Ответ Алексей Мишин
Маки начали что-то понимать в двигле мерсовском по ходу
Фуры не впереди только потому что круги не собрали сразу
Ответ Алексей Мишин
Маки начали что-то понимать в двигле мерсовском по ходу
Было бы неплохо.)
Сайнц-медиум, Кроуфорд-хард, остальные-софт
Феррари не так далеко, найдут нужный сетап и снова поборются с Мерседесом, Макларен будет отброшен
Ответ Magista_17
Феррари не так далеко, найдут нужный сетап и снова поборются с Мерседесом, Макларен будет отброшен
Ага, только вот мерседес явно не на всю ехал
Ответ mikhuil
Ага, только вот мерседес явно не на всю ехал
1 практика это поиск настроек и зацепа, на ней никто на полную не гонит, все это знают
