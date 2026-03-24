Гельмут Марко: «Если убрать старты «Феррари», в гонках «Ф-1» сейчас не происходит ничего интересного»

Марко не нравится новая «Формула-1».

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о том, что ему не нравится то, как проходят заезды «Формулы-1» после перехода чемпионата на новый технический регламент и изменения конструкции болидов и двигателей.

По мнению Марко, за редким исключением в гонках «Ф-1» сейчас не происходит интересных событий:

«Нет, я своего мнения не изменил. Все оживает, а потом умирает исключительно благодаря шоу «Феррари» на старте гонок. Если убрать старты «Феррари», в гонках «Ф-1» сейчас не происходит ничего интересного. В подавляющем большинстве обгонов одна машина просто проезжает мимо другой. Хотя, конечно, сезон только начался – может быть, со временем ситуация изменится».

Марко добавил, что точно не собирается возвращаться на работу в «Ф-1»:

«Могу сделать заявление: я точно больше не буду ничем заниматься в «Формуле-1». Я сразу четко дал это понять. Ну, или как я еще выразился – для меня вход в «Формулу-1» запечатан».

