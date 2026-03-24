  Гельмут Марко: «Если убрать старты «Феррари», в гонках «Ф-1» сейчас не происходит ничего интересного»
Гельмут Марко: «Если убрать старты «Феррари», в гонках «Ф-1» сейчас не происходит ничего интересного»

Марко не нравится новая «Формула-1».

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о том, что ему не нравится то, как проходят заезды «Формулы-1» после перехода чемпионата на новый технический регламент и изменения конструкции болидов и двигателей.

По мнению Марко, за редким исключением в гонках «Ф-1» сейчас не происходит интересных событий:

«Нет, я своего мнения не изменил. Все оживает, а потом умирает исключительно благодаря шоу «Феррари» на старте гонок. Если убрать старты «Феррари», в гонках «Ф-1» сейчас не происходит ничего интересного. В подавляющем большинстве обгонов одна машина просто проезжает мимо другой. Хотя, конечно, сезон только начался – может быть, со временем ситуация изменится».

Марко добавил, что точно не собирается возвращаться на работу в «Ф-1»:

«Могу сделать заявление: я точно больше не буду ничем заниматься в «Формуле-1». Я сразу четко дал это понять. Ну, или как я еще выразился – для меня вход в «Формулу-1» запечатан».

Рейтинг силы на старте сезона «Ф-1»: «Макларен» и «Ред Булл» совсем безнадежны?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: OE24
Но старты бомбические конечно)
Подзадолбала эта телега
Все как по методичке чешут одно и то же
В прошлых сезонах точно так же интересны были только старты и иногда прорыв лидера с конца решетки, и все были довольны)
А в предыдущие сезоны, когда 90% обгонов было на прямой с дрс, было веселее?

В борьбе за лидерство сейчас нет реальной интриги, но шоу от Феррари на старте чего-то, да стоит. И плюсом к этому идет вполне интересная борьба в средней группе. Это уже лучше, чем паровозики дрс прошлых лет.
Тото согласен, нужно что то срочно решать уже с этими стартами Феррари. Постоянно мешают великолепному уезжать в закат
Ответ Виталий Выговский
Тото согласен, нужно что то срочно решать уже с этими стартами Феррари. Постоянно мешают великолепному уезжать в закат
великолепный как раз уехал на последнем ГП. А вот Роскошный - стал вторым
Совершенно верно, когда интересным считать, только победы и поулы Макса, то совсем ничего интересного не происходит.
Правда и в прошлом году, было подобное (с Максом), но - тогда Гельмут ещё был в Ф1, наверное поэтому он и не вспоминает об этом.
