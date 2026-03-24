Ральф Шумахер: «В конце прямой скорость машины может упасть на 40-50 км/ч, хотя гонщик не убирает ногу с педали. В «Ф-1» понимают, что есть проблема»

Шумахер считает правильной критику в адрес «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о критике новых болидов, которые позволяют себе многие нынешние гонщики.

«Каждый имеет право на собственное мнение. Мне же кажется, что с одной стороны сравнения «Формулы-1» с «Карио Карт» можно считать забавными, но с другой стороны в «Формуле-1» осознают, что у них возникла проблема.

Разница [между прошлыми и нынешними болидами] ощущается явным образом. Гонщики подъезжают к поворотам на 20-30 км/ч медленнее, чем раньше. И это огромная разница. А классные гонщики вроде Макса Ферстаппена теперь не могут использовать свои сильные стороны в качестве преимущества, что их расстраивает.

В конце концов, мы хотим видеть соревнование самых быстрых гонщиков, а не лучших инженеров в области электрики. Сейчас, когда камера переключается на изображение из кокпита, то на руле хорошо видно, как в конце прямой скорость машины может внезапно упасть на 40-50 км/ч, хотя гонщик не убирает ногу с педали газа. И вот тогда вы понимаете, что в «Ф-1» и правда есть проблема.

Но, как я слышал, у «Ф-1» работе есть планы по значительному изменению регламента в следующем году. Возможно, что баланс [мощности между ДВС и электрической составляющей силовой установки] даже сместится [от 50 на 50] к 70 на 30», – рассказал Шумахер.

Ферстаппен лихо ворвался в суперкары: победы на «Феррари» и «Мерседесе», всеобщий ажиотаж и внезапный дисквал