На покупку акций «Альпин» претендует владелец бейсбольной команды «Нью-Йорк Метс»
Стив Коэн, владелец бейсбольной команды «Нью-Йорк Метс», претендует на покупку 24 процентов акций команды «Альпин».
Данный пакет акций принадлежит инвестиционному фонду Otro Capital – и на его покупку претендуют бывший босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер, а также директор и совладелец «Мерседеса» Тото Вольфф.
Теперь же, как стало известно, к списку сторон, заинтересованных в сделке, присоединился и Коэн – который предлагает за 24 процента акций «Альпин» чуть более 600 млн долларов, что отражает текущую коммерческую стоимость команды.
Коэн также является управляющим хедж-фонда Point72 Asset Management с активами на сумму более 40 млрд долларов. Его личное состояние оценивается в 23 млрд долларов.
