Изак Аджар: «Надеюсь, что «Ред Булл» станет немного быстрее уже на Гран-при Японии»

Аджар надеется на прогресс «Ред Булл» в ближайшее время.

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар отметил, что апрельская пауза в чемпионате должна помочь команде улучшить работу болида, однако при этом признал, что другие конюшни также должны добиться прогресса. И что положение «Ред Булл» в расстановке сил вряд ли сильно изменится.

При этом Аджар надеется на улучшение работы болида уже на предстоящем Гран-при Японии.

«После Гран-при Японии у команды появится еще пара [свободных] недель, чтобы поработать над улучшением скорости болида. Однако то же самое можно сказать и про все остальные команды, разве нет?

Понятно, что сейчас нас не устраивает положение «Ред Булл». При этом я понимаю, что все ребята так же недовольны, как и я, и делают все возможное. Разумеется, мы хотим стать лучше. И я надеюсь, что «Ред Булл» станет немного быстрее уже на Гран-при Японии», – рассказал Аджар.

